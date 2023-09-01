Война возвращается туда, откуда пришла: момент попадания по самолету Ил-76 в Пскове. Уникальное видео

В сети показали уникальное видео спецоперации в российском Пскове, где были уничтожены 2 Ил-76, серьезно повреждены еще 2 и поражены несколько других самолетов. Общая сумма ущерба, нанесенного агрессору, составляет около 200 миллионов долларов.

Видео дня

Кадры спецоперации опубликовал в Telegram активист Сергей Стерненко. Атака была проведена Главным управлением разведки при поддержке украинских волонтеров. Удар по цели нанесло оружие, которое является украинской разработкой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы не отчитывались об этой закупке, пока не будем раскрывать, что это были за средства и что они умеют, но гарантируем – на так называемой России будет и дальше взрываться!" – заверил Стерненко.

"Война возвращается туда, откуда пришла – к россиянам. И мы сделаем все, чтобы уничтожать военный потенциал оккупантов", – сказал активист.

Он выразил благодарность всем украинцам, которые переводят средства и своими донатами помогают украинской армии и волонтерам уничтожать захватчиков.

Напомним, в ночь на 1 сентября в Пскове снова пожаловались на атаку БПЛА – местные жители сообщили о звуках взрывов и стрельбе. Российские пропагандисты заявили, что незадолго до этого в небе над Псковом заметили неизвестный объект, якобы "летевший из Прибалтики" на высоте 1000 метров со скоростью 120 км в час.

Позже появились снимки уничтоженных и поврежденных вражеских самолетов Ил-76 на аэродроме в Пскове. Дроны были нацелены на топливные баки. По результатам атаки, предварительно, два борта 334-го военно-транспортного авиационного полка полностью уничтожены, еще два получили повреждения.

Всего на базе в Пскове базируется около 20 Ил-76. Выведение из строя не менее 4 из них – серьезный удар по военно-транспортной авиации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Также в сети показали спутниковые снимки Псковского военного аэродрома "Кресты" в России после атаки беспилотников в ночь на 30 августа. Кадры подтверждают, что поражены были четыре российских самолета Ил-76, из которых два сгорели полностью.

– Представитель российского МИД одиозная Мария Захарова крайне скептически отнеслась к масштабным атакам военной инфраструктуры в городах РФ, прежде всего в Пскове. Там были уничтожены несколько редких самолетов Ил-76, однако пропагандистка обошла этот "нюанс" и отметила якобы безвыходную ситуацию украинской стороны.

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