'Война возвращается туда, откуда пришла': в Минобороны Украины отреагировали на удары по Москве

В Министерстве обороны Украины отреагировали на атаку Москвы и Подмосковья дронами. В ведомстве отметили, что это была самая масштабная атака на Москву и область за время полномасштабного вторжения.

Об этом отметило оборонное ведомство в соцсети Threads. Также опубликовало фото беспилотника с надписью на крыле Moscow never sleeps.

Что известно

Министерство обороны отреагировало на обстрелы 17 мая Москвы и области, отметив, что война возвращается туда, откуда пришла.

"Силы обороны впервые поразили Московский НПЗ, нефтебазу "Солнечногорская" и несколько производств по микроэлектронике", – говорится в заметке ведомства.

Там отметили, что Силы обороны поразили те объекты, которые ранее считались надежно защищенными российской противовоздушной обороной.

"Раньше эти объекты были защищены огромным количеством средств ПВО. Но произошло нечто странное", – написали в министерстве.

Что предшествовало

Ночью 17 мая Москва и Подмосковье подверглись атаке дронов. Взрывы раздавались в ряде городов, россияне жалуются на пожары, сообщается о вероятном поражении Московского НПЗ и крупного производителя полупроводников и электроники, а также об атаке на нефтеналивную станцию и аэропорт "Шереметьево".

Тем временем российская ПВО множила последствия атаки, ударяя по жилым домам.

В частности, по данным Exilenova+, под удар попал завод АО "Ангстрем" в Зеленограде, где разрабатывают и производят полупроводниковые изделия, от дискретных транзисторов до микроконтроллеров и микропроцессоров. Предприятие находится под санкциями США.

Кроме того, независимое российское издание ASTRA утверждает, что в Зеленограде атакован и горит технопарк "Элма", где производят электронную технику, контрольно-измерительные приборы, оптическую технику, осуществляют обработку различных материалов и тому подобное.

В Зеленограде вспыхнул пожар, который визуально может составить конкуренцию Туапсе и Перми.

Некоторые источники писали также о вероятной атаке на завод МКБ "Радуга" в Дубне Московской области. Он задействован в разработке крылатых ракет и другого ракетного вооружения государства-агрессора.

Также в Exilenova+ показали момент удара, как утверждается, по Московскому НПЗ.

Этот завод способен перерабатывать около 12 миллионов тонн нефти в год, обеспечивая значительную долю потребностей столичного региона в топливе. Производит автомобильный бензин, дизтопливо, авиакеросин и тому подобное.

Из-за атаки БПЛА у жителей Москвы и области случился переполох. Они неожиданно удивились, почему вернулась туда, откуда пришла. В частности, москвичи после ночной атаки 17 мая жалуются на громкие взрывы и многочисленные разрушения, а также удивляются, почему война коснулась их.

В соцсетях россияне публикуют видео с испугом и криками, удивлены, что в столице страны-агрессора летают беспилотники.

Еще одна россиянка удивлена, что ее "бомбят в 4 утра". Также жительница Москвы удивленно спрашивает, почему война коснулась ее города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Московском регионе более 50 самолетов измени ли маршрут и отправились на запасные аэродромы из-за ограничений в работе аэропортов. Кроме того, по меньшей мере 32 рейса задержали более чем на два часа.

