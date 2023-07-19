Война забирает лучших: на фронте погибли два медика-добровольца из Закарпатья, у одного осталась маленькая дочь. Фото

На Закарпатье известили о смерти сразу двух медиков – Владимира Вудмаска и Ивана Буцко. Герои погибли при исполнении своего военного долга, спасая жизнь своих собратьев.

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О потере сообщили в Facebook-сообществе Областного клинического центра нейрохирургии и неврологии, где раньше работали медики. Погибшие защитники Владимир и Иван в первые дни полномасштабной войны отправились добровольцами на фронт.

"17.07.23 вражеский снаряд прилетел по позиции Ивана Буцка, к сожалению от полученных травм он умер… Он был настоящим защитником, человеком, собственной жизнью рисковавшей, чтобы спасти на этой проклятой войне своих собратьев! Чуткий и любящий отец, человек, который должен был жить и жить! Никогда не простим", – написал коллега защитника Олег Орос.

В тот же день погиб и коллега Ивана, его кум Владимир Вудмаска.

"17.07.23 выполняя свой долг во время вражеского обстрела спасая других воинов погиб наш односельчанин, молодой врач-реабилитолог, мужчина, отец двух маленьких детей, старший солдат пограничного отряда, фельдшер отделения медицинского обеспечения – Владимир Вудмаска", – сообщил Олег Орос.

Мужчины имели образование фельдшеров и понимали, что их знания и умения необходимы там, где ситуация самая сложная. Оба успешно прошли через опыт работы медицинскими братьями в отделении анестезиологии и интенсивной терапии. Иван занимал должность старшего медбрата в реанимации. Позже оба присоединились к команде физической и реабилитационной медицины: Владимир работал ассистентом физического терапевта, а Иван ассистентом эрготерапевта.

У Владимира осталось два сына – трехлетний Илья и 6-летний Михаил. У Ивана – маленькая дочь Ксения, которой вскоре исполнится 2 года.

"Володя будет жить не только в нашей памяти, но и в двух своих сыновьях: трехлетнем Илье и 6-летнем Михаиле. Обнимаем сердцем жену Анну — нашу коллегу, с которой они познакомились в стенах ОКЦНН, кумовьев, работающих в нашем коллективе, а также всех родных и близких.

Ваня будет улыбаться миру через свою дочь Ксению, которой вскоре исполнится 2 года. Выражаем искренние соболезнования жене Марине и всем родственникам и друзьям. Работать с вами было за честь", – выразили соболезнования коллеги медиков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Бахмутом погиб военнослужащий ВСУ Станислав Бенько из Кривого Рога Днепропетровской области. Вдова защитника отметила, что волевой характер и личные качества ее мужа заслуживают отдельного уважения: он был дружелюбен, спокоен и взвешен; дисциплинированный, пунктуальный и ответственный, всегда помогал добрым делом и одновременно был скромным и вежливым.