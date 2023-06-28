Война забрала самое дорогое: две родные сестры из Волыни рассказали, как потеряли на фронте своих мужей. Фото

Две сестры из поселка Торчин Волынской области потеряли на войне своих мужей. В первые дни полномасштабного российского вторжения они встали на защиту Украины. Матвей Оверчук и Владимир Коваленко погибли в июне и июле 2022 года на востоке нашей страны.

Видео дня

Их жены Юлия и Анна поделились своими историями и болью. Об этом говорится в сюжете "12 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

У погибшего бойца Матвея Оверчука остался маленький сын Мирон, которому недавно исполнился годик. По состоянию на 24 февраля 2022 молодая семья проживала в Киеве. Мужчина эвакуировал свою семью в более безопасное место, а сам сразу же пошел в военкомат.

"Всегда жаловалась я... Он никогда не жаловался. Никогда не жаловался на то, что ему плохую форму дали, что нет вооружения, плохо питают, что он не высыпается, что он болеет. Никогда", - рассказывает жена погибшего воина.

За время службы Матвею удалось вырваться домой дважды, чтобы увидеть самых родных. 22 июня 2022 года семья получила ужасное известие. Он погиб, произведя свой первый и последний выстрел из ПЗРК, которым подбил вражеский истребитель. Ракета со второго российского самолета ударила по позиции защитников. Это произошло в селе Белая Гора возле Лисичанска.

Матвей Оверчук стал первой потерей зенитно-ракетного взвода мотопехотного батальона 10-й бригады. 30 июля ему должно было исполниться 27 лет.

С большой утратой Юлии помогала справиться большая семья. Анна как никто понимала младшую сестру, ведь того времени ждала с войны своего мужа Владимира. В первые дни большого вторжения он присоединился к территориальной обороне, а затем отправился на восток страны. В армии был пехотинцем.

Анна говорит, что перед смертью ее муж словно чувствовал, что произойдет что-то. Несколько дней мужчина не выходил на связь. Через несколько дней родные начали бить тревогу. Звонили по всем возможным контактам. То, что Владимир погиб, даже не предполагали.

Впоследствии в семью позвонили побратимы и сообщили о худшем

"Мы никогда не думали, что Вова или Матвей не придут... А после смерти Матвея, я уже думала, что такого больше случиться точно не может. Не может быть, чтобы двое погибли в течение одного месяца", – говорит Анна.

Девушка отказывалась верить в гибель любимого, ведь вместе было столько планов, в частности хотели достроить дом в Торчине. Позже жена получила официальное сообщение из военкомата. 19 июля ее любимый 37-летний Владимир Коваленко погиб в бою. Как это произошло, рассказали побратимы.

"Утром авиация их накрывала, они убегали. Якобы скрылись. Сели отдохнуть. Все сели, а он лег. Ему осколок попал в сонную артерию. Он погиб сразу... Он даже не понял, что умер", – рассказывает Анна.

Напомним, в бою с оккупантами погиб военнослужащий с Львовщины Андрей Дрозд. Защитник проходил военные учения во Франции и был руководителем артиллерийской установки "Цезарь". 20-летний защитник героически погиб во время выполнения боевого задания в Запорожской области.

Также в боях за Украину погиб командир автомобильного отделения артбатареи с Ривненщины Дмитрий Бабко. 36-летний воин погиб во время выполнения боевого задания в Запорожье 24 июня.