Война закончится в правильном направлении и достаточно быстро: Курносова назвала главное условие

Война в Украине может завершиться "в правильном направлении" и "достаточно быстро", если России удастся избавится от главы Кремля Владимира Путина. Позиции российского диктатора внутри РФ зависят от ситуации на украинском фронте, но не настолько критично, как кажется.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова. "В отличие от Каспарова, который считает, что Путин падет после поражения в Украине, я считаю наоборот: сначала мы должны избавиться от Путина, и тогда война закончится в правильном направлении и достаточно быстро", – заявила она.

Оппозиционерка убеждена, что де-факто сегодня в России есть лишь одно лицо, желающее любой ценой добиться успеха в этой войне – Владимир Путин.

"На мой взгляд, именно Путин сегодня является основным действующим лицом войны, ее основным интерессантом и, пожалуй, единственным человеком в России, который хочет во что бы то ни стало добиться своих целей в этой войне", – подчеркнула Курносова.

Говоря о проблемах с поставками западных вооружений Украине, она заметила, что и в США, и в Европе есть свои политические причины для этого. Вместе с тем оппозиционерка заверила, что "так или иначе, вопрос все равно разрешится".

"Но я еще и еще раз буду повторять, что главный людоед во всей этой конструкции – это Владимир Путин, который начинал свой президентский срок со взрывов домов, с убийств. Убийство – это то, что проходит красной нитью через все его президентство. Это людоед, который питается исключительно человеческими жизнями, человеческой кровью. Поэтому пока мы от него не избавимся, смерти будут преследовать всех тех, кто вокруг", – подытожила оппозиционерка.

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский, говоря о перспективах переговоров с Путиным, назвал главу Кремля "глухим человеком" и убийцей, который физически уничтожает своих оппонентов. Глава украинского государства подчеркнул, что переговоры с Путиным невозможны.