'Нет альтернативы': Зеленский резко ответил относительно переговоров с Путиным и 'проигрыша' в войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит возможности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства отметил, что сложно о чем-то разговаривать с "глухим человеком", с убийцей, расправляющимся со своими оппонентами путем их физического уничтожения.

Также президент подчеркнул, что уверен в победе Украины в войне с Россией, ведь альтернативой ей может быть только физическое уничтожение украинского народа. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции 25 февраля.

Зеленского несколько вывел из равновесия вопрос журналиста издания ВВС, в котором тот высказал предположение, что Украина проигрывает в войне с Россией и заявил, что, по его мнению, пора "говорить с Путиным".

"А можно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов?" – резко отреагировал на вопрос Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что вопрос "переговоров" с РФ по завершению войны лежит в "юридической и политической плоскости".

"Мы предложим площадку, на которой он (Путин. – Ред.) сможет согласиться с тем, что он проиграл эту войну и что это была ошибка. Большая ошибка, которая для него маленькая, а для нас и всего демократического мира это трагедия безусловная. И потому должна быть справедливость в этом вопросе", – отметил Зеленский.

В то же время президент отверг предположение журналиста о том, что Украина якобы обречена на поражение, в частности, в контексте недостаточного снабжения оружием западными партнерами и потенциальной смены власти в США во время президентских выборов в этом году.

"Проиграет ли Украина в этой войне? Я уверен, что нет. Труднее всего было два года назад. По крайней мере, у нас нет этой альтернативы – не победить. Нет возможности проиграть. Потому что что такое – Украина проиграет? Нас не будет, не будет нашего существования. Поэтому нам точно не подходит такой финал борьбы за свою жизнь", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что результаты самой большой войны в Европе после Второй мировой в значительной степени зависят от демократического мира.

"Проиграет ли Украина, будет ли нам очень и очень сложно, будет ли большое количество жертв, зависит от вас – от партнеров и западного мира. Если будет оружие, мы победим. Потому что все шаги назад Путина, ежедневные шаги назад – точно будут иметь большое влияние на его общество. Тогда он будет думать уже о внутренней безопасности", – сказал Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул: слагать полномочия российский диктатор совсем не собирается, а потому надеяться на какие-то изменения в РФ в ближайшее время без внешних влияний – наивно.

"Если посмотреть на месседжи, которые говорит Путин, он оперирует фактами, цифрами и все говорит о планах до 2030 года. Вот вам и ответ, что видит он. Он видит себя до 2030 года, а мы бы хотели покончить с ним раньше", – резюмировал президент Украины.

Напомним, 25 февраля в Киеве проходит большая пресс-конференция президента Зеленского. Главные заявления главы государства OBOZ.UA собрал в онлайн-трансляции мероприятия.

В частности, сообщалось, что Зеленский впервые сказал, сколько украинских военных погибли в войне против РФ. По его словам, количество погибших воинов почти в шесть раз ниже количества ликвидированных россиян, впрочем, даже одна оборванная жизнь украинца для Украины является невероятно тяжелой потерей.