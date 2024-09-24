'Войну нужно не замораживать, а заканчивать': Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН касательно ситуации в Украине. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, 24 сентября. Он отметил, что война России против Украины должна быть закончена, а не заморожена. Это произойдет тогда, когда заработает Устав ООН.

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Россия не может ссылаться на него, чтобы объяснить свои действия, и вынуждена врать, пытаясь оправдать свою агрессию. Выступление транслировал Офис президента.

"Россия никогда не давала честного ответа, когда ее спрашивали, почему ее армия убивает детей в Украине, поражает больницы и школы, сражается не за справедливость, а ради блэкаута в соседней стране", – сказал гарант.

Он также отметил, что РФ сделала своими приспешниками Иран на Северную Корею – их оружие уже убивает украинцев. Также россияне хотят втянуть в войну Беларусь, страны Кавказа и Центральной Азии.

С самого начала войны Россия делала вещи, которые невозможно оправдать по Уставу ООН. Это каждый разрушенный украинский город и село, кроме того, есть сотни доказательств, что оккупанты совершают преступления на нашей территории.

"Именно поэтому эта война не может просто прекратиться, ее невозможно успокоить переговорами – нужные действия. Я благодарен всем государствам, которые нам помогают спасать жизни нашего народа. Путин нарушил очень много международных норм и правил и сам он не остановится. Россия может быть только принуждена к миру – необходимо заставить РФ принять мир, остановить агрессора в этой войне, нарушителя Устава ООН", – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что каждый пункт нашей Формулы мира основывается на принципах и нормах Устава ООН. Этот документ является единым для всех частей света и должен соблюдаться всеми странами.

Президент отметил, что единство всегда работает на мир, и пригласил все страны, которые уважают Устав ООН, принять участие во втором Саммите мира, который готовит Украина.

"Это процесс, который приведет нас к настоящему справедливому миру. Все мы уже знаем, как достичь этого: у нас есть Формула мира, у нас есть Устав ООН и у нас есть все силы, чтобы сделать это реальным. Что нам нужно – это решимость", – резюмировал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что конец войны "ближе, чем многие считают". При этом глава государства отметил, что приближение мира зависит от поддержки Запада.

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