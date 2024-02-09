"Войска будут стоять на границе": Боррель объяснил европейцам, почему победа РФ в войне станет катастрофой для всех

Кремлевский диктатор Владимир Путин старается изо всех сил и собирается сделать все возможное, чтобы победить Украину в войне, потому что от этого зависит его политическое выживание. Если Российская Федерация выиграет, ее войска будут стоять на границе ЕС и у западного мира будет "еще больше проблем".

О том, что Путин "не намерен сдаваться", предупредил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель, передает EuroEFE. Дипломат отметил, что перед выборами в Европарламент (6 – 9 июня 2024 года) нужно объяснить европейцам, что произойдет, если Украина проиграет.

По его словам, глава Кремля "приложит все усилия и не прочь пожертвовать своей армией и своим народом", потому что его войска "несут огромные материальные и человеческие потери и не добилась какого-либо значительного территориального продвижения".

Украина, как заявил Боррель, не смогла перейти в контрнаступление, потому что сталкивается с серьезной российской обороной. Однако Москва "находится в обороне", отметил он.

"Вы думаете, что Путин, когда развязывал войну, мог хоть на мгновение представить, что через два года он окажется там, где находится? Нет, он думал, что его армия очень сильна. И это не так. Думал, что Украина очень слабая, она распадется. И этого не произошло. Думал, что единство европейцев потерпит неудачу. Думал, что трансатлантическое единство будет нарушено. Ничего из этого не произошло", – подчеркнул политик.

Он признал, что некоторые люди не поддерживают помощь Украине и считают, "что лучше бы она сдалась как можно скорее", потому что "так мы избавимся от проблем". Боррель спросил у этих людей: "Вы думаете, что если Россия установит в Украине марионеточный режим, подобный тому, который есть в Беларуси, и российские войска окажутся на границе с Польшей, мы избавимся от неприятностей или у нас будет еще больше проблем?".

Поэтому он настаивает на помощи украинцам в защите "от могущественного соседа, который хочет навязать свое господство силой" и который испытывает "ностальгию по старой советской или царской империи".

Боррель подчеркнул: Путин является "соседом, который не знает, где заканчиваются и начинаются его границы".

Как писал OBOZ.UA:

– 6 февраля Жозеп Боррель приехал в Киев. Утром 7-го числа верховный представитель ЕС по иностранным делам стал свидетелем массированного обстрела Украины и прятался от российских атак в укрытии.

– Во время визита в Украину политик встретился с президентом Владимиром Зеленским.

– Боррель пообещал, что страны Евросоюза должны поставить Силам обороны Украины 1,155 миллиона боеприпасов до конца 2024 года

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