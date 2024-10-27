Согласно официальным сообщениям украинской разведки, первые военные из КНДР прибыли в Курскую область 24 октября. Возможность их развертывания именно в Курской области не исключается и в США, о чем свидетельствует заявление представителя Белого дома Кирби. Однако, по всей вероятности, на территории Курской области окажется лишь часть этих войск из ожидаемых 12 000.

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18 октября в сети было опубликовано первое видео с северокорейскими военнослужащими на одном из российских полигонов. OSINT-специалисты из КиберБорошна оперативно геолоцировали видео на полигоне в Сергеевке Приморского края. Данный полигон использует 127 мотострелковая дивизия из состава 5 общевойсковой армии. В настоящее время данная армия принимает участие в боевых действиях на границе Донецкой и Запорожской областей, ведет наступательные действия вблизи Старомайорского и Приютного. В районе последнего российские войска возобновили наступательные действия в середине октября и отразили часть территорий вблизи населенного пункта Левадное, освобожденного во время контрнаступления 2023 года.

Согласно релизам южнокорейского министерства обороны и, впоследствии, украинской военной разведки, военные из КНДР были замечены во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, Благовещенске и Улан-Удэ. В частности, ГУР указывает на использование полигонов в Улан-Уде и полигона Барановского под Уссурийском – именно эти две локации используются двумя имеющимися в ВС РФ дальневосточными десантно-штурмовыми бригадами: 11 ОДШБр и 83 ОДШБр. На текущий момент оба формирования участвуют в боевых действиях на Курском направлении. Вероятно, прошедшие подготовку на полигонах этих бригад корейские подразделения будут направлены в Курскую область.

Тем не менее, перечисленная выше информация указывает на подготовку корейских подразделений на полигоне 127 МСД. Также, если сравнить южнокорейский пресс-релиз, где упоминается Хабаровск и Благовещенск с сообщением ГУР о полигонах в Екатеринославке и Князе-Волконском, то окажется, что подготовка корейских подразделений также проходит на базе 38 и 64 мотострелковых бригад. Эти бригады входят в состав 35-й общевойсковой армии, которая сейчас ведет боевые действия в районе Гуляйполя. Зона ответственности 35 армий граничит с 5 армией на востоке и 58 армией на западе.

Учитывая информацию о накоплении сил и средств ВС РФ на оккупированной части Запорожской области и активизации в районе Приютного и Левадного, существует высокая вероятность активизации наступательных действий российских войск в Запорожской области, в частности относительно относительно спокойного Гуляйпольского направления с привлечением к этим действиям северокорейских войск.