Войска Путина вдвое снизили интенсивность бомбардировок КАБами после ударов ATACMS и Storm Shadow по России

Начиная с 20 ноября, Россия более чем в два раза снизила интенсивность ударов по Украине управляемыми бомбами. Если в начале последнего месяца осени ежедневно сбрасывались более 100 бомб, то в декабре это количество сократилось до 24-50 за сутки.

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Снижение интенсивности использования оккупантами КАБов связано с разрешением на удары западными ракетами вглубь РФ, полученным Киевом от Вашингтона в середине ноября. Об этом пишет российское издание "Агентство".

"Российская авиация более чем в два раза снизила интенсивность ударов по Украине управляемыми авиабомбами после 20 ноября, следует из заявлений Генштаба ВСУ. Именно в середине ноября Киев получил разрешение на нанесение ударов западными ракетами по международно признанной территории России и начал устраивать эти атаки", – отмечено в сообщении.

Так, согласно данным Генерального штаба ВСУ, в период с 1 по 20 ноября был лишь один день, когда армия РФ сбросила на Украину менее 100 управляемых авиабомб. Все остальное время КАБов летело значительно больше. К примеру, 20 ноября российская авиация сбросила 138 авиабомб.

"После этого больше 100 авиабомб за день ВКС России не использовали ни разу", – констатирует "Агентство".

С 1 по 11 декабря Россия лишь пять раз сбросила больше 50 авиабомб за день. А 12 декабря на Украину прилетели 24 КАБ, такие данные озвучил Генштаб.

"За ноябрь российская армия использовала на 20% меньше авиабомб, чем месяцем ранее, писал украинский канал "Око гора", проанализировавший данные Генштаба ВСУ. Авторы канала писали, что это может быть связано с "нелетной погодой" или разрешением наносить удары по России западным дальнобойным оружием", – отмечает "Агентство".

При этом в последние дни РФ запускает в среднем по 40 авиабомб, что блогер M0nstas назвал "рекордно низким уровнем". Он изучил данные о погодных условиях в эти дни и пришел к выводу, что погода не оказывает существенного влияния на интенсивность бомбежек.

OSINT-аналитик Оливер Александер полагает, что резкое снижение количества ударов управляемыми авиабомбами связан именно с разрешением на удары западными дальнобойными ракетами вглубь РФ, полученным Украиной. Эксперт считает, что угроза прилетов ATACMS вынудила российских оккупантов переместить истребители-бомбардировщики Су-34 на аэродромы, которые находятся более чем в 600 км от линии фронта — за пределами зоны поражения западных ракет. И это, считает Оливер Александер, может оказывать влияние на техническое обслуживание, частоту вылетов и количество часов налета.

О том, что Вашингтон дал разрешение Киеву наносить удары по территории РФ ракетами ATACMS, стало известно17 ноября. Уже 19 ноября, по данным СМИ, был нанесен первый удар – по российскому военному арсеналу. А 20 ноября очередную цель на российской территории поразили британские ракеты Storm Shadow.

"Активное использование управляемых авиабомб помогло России захватить Авдеевку и сыграло важную роль во время начавшегося летом наступления на юго-востоке Украины. Кроме того, российская армия активно наносила удары авиабомбами по украинским городам, находящимся недалеко от границы с Россией, в частности, Харькову. Владимир Зеленский сравнивал удары авиабомбами с ковровыми бомбардировками времен Второй мировой войны и называл их большой проблемой для Украины", – добавило "Агентство".

Напомним, 8 ноября войска РФ ударили КАБами по 12-этажке в Харькове. Вследствие удара был частично разрушен подъезд, пострадали десятки человек.

А в Запорожье от российского КАБ погибла молодая мама с полуторагодовалым сыном. Они недавно вернулись в родной город из-за границы.