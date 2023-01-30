newspaper
img

Войска Путина ведут наступление на четырех направлениях и несут потери: в морг Горловки за сутки привезти десятки тел оккупантов – Генштаб

Марина Лисничук
War
1 минута
1,2 т.
Войска Путина ведут наступление на четырех направлениях и несут потери: в морг Горловки за сутки привезти десятки тел оккупантов – Генштаб

Украинские воины накануне отбили атаки российских войск в районах десяти населенных пунктов Донбасса. Ударами из авиации и артиллерии врагу были нанесены новые потери в живой силе и технике – захватчики свозят раненых и ликвидированных товарищей в больницы и морги временно оккупированных ими городов.

Видео дня

В то же время на 341-й день войны они продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а на других обороняются. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке по ситуации на фронте 30 января.

Агресс за прошедшие сутки нанес авиационный и три ракетных удара, один из которых – по Харькову. Также он произвел 44 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по населенным пунктам. Есть раненые и погибшие среди мирного населения. Высокой остается угроза российских ракетных и авиаударов по всей территории Украины.

Силы обороны Украины отбили атаки оккупантов в районе Белогоровки на Луганщине, а также Ямполевки, Раздолевки, Васюковки, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского, Клищиевки, Курдюмовки и Озаряновки на Донетчине.

Ныне на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено. В то же время из минометов и артиллерии он обстрелял районы н. п. Хреновка и Красный Хутор Черниговской области, Волфино, Писаревка, Запсилье – Сумской и Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огурцово, Волчанск, Бударки, Новомлынск Харьковской области.

Войска Путина ведут наступление на четырех направлениях и несут потери: в морг Горловки за сутки привезти десятки тел оккупантов – Генштаб

На Купянском направлении ВС РФ ударили по районам н. п. Двуречная, Ольшана, Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленая Роща, Вишневое на Харьковщине, Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка в Луганской области.

Новость дополняется...