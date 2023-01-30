Войска Путина ведут наступление на четырех направлениях и несут потери: в морг Горловки за сутки привезти десятки тел оккупантов – Генштаб

Украинские воины накануне отбили атаки российских войск в районах десяти населенных пунктов Донбасса. Ударами из авиации и артиллерии врагу были нанесены новые потери в живой силе и технике – захватчики свозят раненых и ликвидированных товарищей в больницы и морги временно оккупированных ими городов.

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В то же время на 341-й день войны они продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а на других обороняются. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке по ситуации на фронте 30 января.

Агресс за прошедшие сутки нанес авиационный и три ракетных удара, один из которых – по Харькову. Также он произвел 44 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по населенным пунктам. Есть раненые и погибшие среди мирного населения. Высокой остается угроза российских ракетных и авиаударов по всей территории Украины.

Силы обороны Украины отбили атаки оккупантов в районе Белогоровки на Луганщине, а также Ямполевки, Раздолевки, Васюковки, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского, Клищиевки, Курдюмовки и Озаряновки на Донетчине.

Ныне на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено. В то же время из минометов и артиллерии он обстрелял районы н. п. Хреновка и Красный Хутор Черниговской области, Волфино, Писаревка, Запсилье – Сумской и Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огурцово, Волчанск, Бударки, Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении ВС РФ ударили по районам н. п. Двуречная, Ольшана, Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленая Роща, Вишневое на Харьковщине, Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка в Луганской области.

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