Войска РФ активизировали усилия для полного захвата Донбасса, ВСУ подтвердили удар по базе захватчиков в Гавриловке Второй — Генштаб

Российские оккупанты в последние дни реально сосредоточился на захвате всей Донецкой области в границах административного контроля. Для этого они непрерывно ведут наступательные действия на Бахмутском и безуспешно пытаются улучшить тактичное положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях

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Об этом рассказали на Facebook Генштаба за 6 января. Для поддержания наступательного потенциала и восполнения потерь захватчики продолжают меры по мобилизации.

За текущие сутки противник нанес удары по следующим направлениям:

на Северском и Слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Стрелка, Красное, Амбарное, Бугроватка, Гатище, Зеленое и Отрадное в Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях под огненное влияние врага попали районы 19 населенных пунктов. Среди них – Двухлетняя, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва на Луганщине;

на Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы более 15 населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области;

на Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

на Новопавловском направлении обстреляны Времовка, Большая Новоселка, Угледар и Парасковеевка Донецкой области;

на Запорожском направлении от вражеского огня пострадали районы 16 населенных пунктов. Среди них – Зеленое Поле и Новополь на Донетчине; Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Щербаки и Степное Запорожской области и Никополь – Днепропетровской;

на Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов, в частности, пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Чернобаевка, Берислав, Золотая Балка и Херсон. Пострадали мирные жители.

Однако наши воины не остаются в долгу перед российскими захватчиками и наносят им достойные ответные удары. Армия врага не перестает нести постоянные потери и издержки.

"5 января 2023 года подтверждено поражение пункта дислокации российских оккупационных войск в Гавриловке Второй Херсонской области. Известно, что в местные больницы привезли до 100 раненых военнослужащих. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется", – рапортуют в Силах обороны.

Также в течение суток украинская авиация нанесла удар по району сосредоточения вражеских позиций. Результаты поражения уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, анонсированное диктатором Путиным "перемирие на Рождество" вызвало гневную реакцию у оккупантов, которые обвинили его в капитуляции, а Стрелков и вовсе напомнил о судьбе Каддафи. А вот в Украине считают заявления российского диктатора обманным маневром и информационной операцией, хотя не исключают, что остается реальной угроза для населения.

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