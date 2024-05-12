Войска РФ активизировались на многих направлениях, за сутки зафиксировано 155 боевых столкновений – Генштаб

Оккупационная армия РФ продолжает атаковать на разных направлениях в попытке захватить новые территории. В течение суток 11 мая на фронте произошло 155 боевых столкновений.

Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском, Краматорском и Купянском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 12 мая.

В течение суток путинские войска нанесли 13 ракетных и 118 авиационных ударов, совершили 120 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть пострадавшие. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском операционном районе, в Черниговской и Сумской областях, противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе города Сумы.

На Харьковском направлении враг при поддержке авиации совершил 12 атак в районах населенных пунктов Стрелечье, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Пыльная, Волчанск, Бугроватка Харьковской области. Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково, Глубокое, Широкое, Волчанские Хутора Харьковской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 19 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где противник пытался улучшить тактическое положение. Войска РФ нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Твердохлебово, Сергеевка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 10 атак в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Новосадово, Терны Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражены 16 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздолевка Донецкой области.

На Краматорском направлении нашими воинами отражены 27 атак в районах населенных пунктов Клищиевка, Андреевка, Ивановское, Часов Яр, Григоровка, Новый Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой области.

На Торецком направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Однако нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Покровском направлении нашими защитниками отражены 32 атаки в районах населенных пунктов Семеновка, Калиново, Новоалександровка, Евгеньевка, Сокол, Новопокровское, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рублей. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Карловка, Николаевка, Александрополь, Старая Николаевка, Прогресс, Новогродовка Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Солодкое, Красногоровка, Водяное, где враг при поддержке авиации 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении нашими защитниками отражены 16 атак в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Роботиного Запорожской области. Также нанес авиационный удар в районе населенного пункта Сторожево Донецкой области и Малая Токмачка Запорожской области.

На Приднепровском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток при поддержке авиации совершил пять безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения. В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 зенитно-ракетным комплексам, 2 артиллерийским средствам, 2 радиолокационным станциям и 9 районам сосредоточения личного состава противника.

Напомним, российские войска, начавшие наступательную операцию в Харьковской области, сейчас концентрируют усилия на попытках быстро изолировать пространство боевых действий на левобережье Северского Донца. Также для захватчиков одной из ключевых целей является захват Волчанска.

Ранее сообщалось, что бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады удалось стабилизировать ситуацию в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Защитники нанесли врагу большие потери в личном составе и заставили отступить.