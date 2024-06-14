Войска РФ атаковали Никопольский район БПЛА и артиллерией: ранены и разрушены. Фото

В пятницу, 14 июня, Никопольщина находилась под вражеским огнем. Агрессор применял БПЛА и бил из тяжелой артиллерии.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Во время обстрела была ранена 17-летняя девушка.

"Громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской, Покровской и Красногригорьевской громадах. Повреждены предприятие, магазин, два грузовика, столько же легковых авто, микроавтобус, гараж", – сообщил чиновник.

Кроме того, враг повредил 7 частных домов, несколько хозяйственных построек, одна из которых загорелась. Пожар был потушен. Уничтожен ангар для хранения зерна и автоприцепа. Повреждены трактор, мотоцикл, газопровод и линии электропередач.

"На остальной территории области обошлось без обстрелов", – резюмировал ситуацию в регионе Лысак.

Напомним, ранее в этот же день оккупанты атаковали Станислав из беспилотников. Захватчики убили 54-летнего мужчину. Пострадал 44-летний мужчина. У него медики диагностировали контузию.

Также сообщалось, что оккупанты дроном атаковали автобус с десятками человек на Сумщине. Пострадали три гражданских.