Войска РФ дважды пытались атаковать ракетами здание ГУР, в последний раз в конце мая – The Economist

Российская террористическая армия уже дважды пыталась атаковать ракетами здание Главного управления разведки Минобороны Украины. Последняя безуспешная попытка врага была предпринята в конце мая 2023.

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Такими действиями российские оккупанты пытаются запугать и парализовать действия офицеров украинской военной разведки. Об этом в интервью The Economist рассказал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, первая ракетная атака РФ по зданию ГУР произошла в начале полномасштабного вторжения – в марте 2022 гола. Тогда в результате ракетного удара в штабе ГУР вылетели окна и обрушились некоторые части здания.

В момент ракетного удара в приемной у Буданова находились люди, которым пришлось быстро упасть на пол, чтобы уберечься от обломков.

Также попытка ракетной атаки по зданию ГУР произошла 29 мая этого года. В тот раз российские террористы использовали баллистические и крылатые ракеты. Силы и средства противовоздушной обороны обезвредили вражеские ракеты, однако из-за обломков повреждения получили транспортные средства и соседнее здание.

Стоит отметить, что несмотря на провал на следующий день после ракетной атаки российский диктатор Владимир Путин заявил, что оккупанты якобы "уничтожили" ЗРК Patriot. В свою очередь кремлевские пропагандисты заявили, что Буданов якобы пострадал и был эвакуирован в Германию. Впрочем, как это обычно и бывает заявление кремлевского убийцы и российских пропагандистов оказались ложью.

Напомним, в Киеве 29 мая раздались взрывы. Тогда украинская ПВО сбила вражеские ракеты. В городе и области была объявлена воздушная тревога. В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги.

Ранее сообщалось, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал "вбросы" российской пропаганды о якобы его тяжелом ранении и смерти. Он потроллил оккупантов, передав привет опальному экс-нардепу от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Илье Киве, который сбежал в РФ.