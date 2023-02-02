Войска РФ готовятся к февральскому наступлению в Луганской области, увеличилось количество обстрелов, – Гайдай

Ситуация в Луганской области остается тяжелой, но полностью контролируемой. Российские оккупанты уже начали подготовку к февральскому наступлению и увеличили количество обстрелов и атак на Сватовско-Кременском направлении.

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что сейчас захватчики пытаются найти слабые места в украинской обороне (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Ну и ждем, что в феврале будет завершение двухмесячной подготовки тех оккупантов, которых недавно набрали по всей России. Как раз где-то две-три недели, чтобы они закончили учебу, и пару недель логистически, чтобы их перебросили на Луганщину", – рассказал Гайдай, подтвердив своими наблюдениями многочисленные прогнозы нового российского наступления на Украину.

Напомним, накануне руководитель Луганской ОВА сообщал, что российские оккупационные войска продолжают атаковать позиции украинских военнослужащих на Луганском направлении. В частности, они проводят атаки на разных участках, надеясь обнаружить слабые места в украинской обороне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в прифронтовых населенных пунктах оккупированной части Луганщины захватчики выгоняют людей из домов, не предоставляя им жилья взамен. В опустевшие дома заселяют российских оккупантов;

– ранее, по информации Гайдая, бойцы Сил обороны освободили очередной населенный пункт в Луганской области. Для врага бои за это село отличились колоссальными потерями среди кадровых военных.

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