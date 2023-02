Войска РФ готовятся к ''решающему'' наступлению на Украину в феврале: в ISW оценили угрозы

Российские войска, по оценкам украинских и западных официальных представителей, готовятся к крупномасштабному наступлению на востоке Украины в середине-конце февраля. Тем временем отдельные лица в стране-агрессоре продолжают выражать скептицизм в отношении способности сил РФ к таким действиям в указанный период.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 6 февраля. Аналитики считают, что российское военное командование просто торопится начать любое "решающее" наступление к годовщине войны.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сказал: украинские военные ожидают, что Россия начнет решительное наступление примерно 24 февраля, чтобы символически привязать его к дате полномасштабной вторжения своих войск в Украину в 2022-м.

Резников также уточнил, что украинские военные не наблюдают за формированием российских наступательных группировок на Харьковском и Черниговском направлениях или в Беларуси.

Со своей стороны представитель украинского оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты, скорее всего, концентрируются на проведении наступательных операций на востоке, а не на юге страны.

В ISW напомнили и слова неназванного советника украинских военных в комментарии Financial Times о том, что Россия якобы намерена начать наступление в ближайшие 10 дней (до 15 февраля), что позволит российским войскам "нанести удар по украинским позициям до прибытия западных танков и боевых машин пехоты".

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай тоже отметил, что враг продолжает перебрасывать в регион резервы для "нанесения ударов после 15 февраля".

Однако "отдельные голоса российских националистов" выражают скептицизм в отношении способности России начать наступление в конце февраля 2023-го. Связанный с частной военной компанией "Вагнер" блогер отметил, что у командующего оккупационными силами РФ в Украине Валерия Герасимова есть ограниченное временное окно для начала крупномасштабной наступательной операции до того, как ее будет невозможно осуществить.

А террорист Игорь Гиркин (Стрелков) и вовсе "предсказал", что решающее наступление ВС РФ не будет успешным, пока страна-агрессор не мобилизует "больше рабочей силы, промышленности и экономики". Он утверждал, что атака без такой мобилизации вскоре завершится.

"Оба наблюдения указывают, что российское военное командование, по-видимому, торопится начать решающее наступление, вероятно, в преддверии прибытия западной военной помощи и грязного весеннего сезона в Украине примерно в апреле, который помешал российским механизированным маневрам весной 2022 года", – считают аналитики ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Игорь Романенко выразил убеждение, что Россия уже начала свое "большое наступление". По его словам, к нему командование оккупантов планирует привлечь стратегический резерв в 150-200 тыс. мобилизованных.

