Оккупанты "анонсировали" подрыв больниц в Краматорске: что известно

Министерство обороны России выпустило срочное предупреждение о том, что в городе Краматорск Донецкой области могут быть уничтожены три медицинских учреждения. Страна-агрессор утверждает: мол, это будет "провокация ВСУ" и "дистанционный управляемый подрыв" зданий украинскими военными. Кремлевская пропаганда ранее уже не раз публиковала подобные обвинения перед собственными обстрелами, чтобы оправдать удары своей армии по цивильной инфраструктуре Украины.

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Срочное заявление российского межведомственного координационного штаба пресс-служба МО государства-террориста опубликовала вечером 5 февраля. Пропагандистский текст можно расценивать как своеобразный анонс удара захватчиков по Краматорску.

Ведомство назвало конкретные объекты и их адреса. Это наркологический и онкологический диспансеры (ул. Алексея Тихого, д.31), а также первая городская больница (ул. Алексея Тихого, д.17).

Ссылаясь на неназванные источники, в РФ утверждают, что "масштабную провокацию для обвинения России в совершении военных преступлений" проведут якобы украинские спецслужбы в ближайшее время. Конкретной даты нет.

В российском МО цинично заявили: мол, после удара оккупантов по больницах (в версии роспропаганды – "дистанционного подрыва самими украинцами") Киев представит событие как "очередное злодеяние российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок дальнобойных ракет для ударов по территории РФ". Видимо, в Москве не на шутку напуганы перспективой, что ВСУ получат такое оружие.

В МО противника также написали, что в Краматорск уже прибыли журналисты западных СМИ, чтобы осветить инцидент. Утверждается, что они живут в местной гостинице "Сапфир" (ул. Врачебная, д. 35). А персонал медучреждений якобы эвакуирован.

Добавим: в Москве и ранее сообщали наперед о своих "успехах" или анонсировали "украинские провокации". Такие сообщения не всегда, но в отдельных случаях предшествовали реальным обстрелам со стороны ВС РФ.

Как писал OBOZREVATEL:

– Поздно вечером 1 февраля в Краматорске российская ракета (предварительно, "Искандер") ударила по жилому дому в центре города. Люди, которые находились в квартирах, оказались под завалами.

– Четыре человека погибли, еще 14 мирных жителей получили ранения.

– В министерстве обороны РФ похвастались ударом по Краматорску. Там заявили, что в результате атаки был уничтожен не жилой дом, а якобы американские системы М-142 HIMARS и М-270 MLRS.

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