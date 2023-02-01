''Одного подъезда нет, слышны крики о помощи'': оккупанты ударили по 4-этажке в Краматорске, есть погибшие и раненые. Фото

Вражеская российская армия вечером 1 февраля ударила по городу Краматорск в Донецкой области. Ракета оккупантов попала в жилой многоэтажный дом, под завалами находятся люди. Погибло как минимум двое людей.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал местный житель Краматорска, который живет недалеко от пострадавшего дома. Атака захватчиков произошла около 21:00.

По его словам, в городе прозвучал мощный взрыв. Как минимум один подъезд в здании разрушен. Под его руинами слышны крики людей.

"У нас уже комендантский час, я неподалеку живу. После взрыва бежал туда, меня прогнала полиция. Я увидел, что минимум одного подъезда нет. Слышал крики о помощи", – сказал он.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram сообщил, что по состоянию на 23:30 известно о двух погибших и восьмерых раненых.

"Два часа назад российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому, расположенному в центре города, и полностью его разрушили. На месте работают спасатели, правоохранители и коммунальные службы разбирают завалы уничтоженного дома. Вероятно, что под ними могут быть люди", – говорится в сообщении.

Местные каналы в Telegram опубликовали кадры с места очередного террористического акта страны-агрессора России.

Отметим, что российские оккупанты уже второй раз за сутки бьют по Краматорску. Утром 1 февраля они попали ракетой по местному кладбищу. По предварительным данным, пострадавших после утреней атаки РФ нет.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Пока известно о гибели под завалами разрушенного дома 2 человек. 8 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести. На месте происшествия работают спасатели и правоохранители. Продолжается разбор завалов, под которыми могут быть люди. Точное количество пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Так выглядел этот дом, до того, как в него попала ракета российских террористов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске. Известно о не менее 50 погибших и около 100 раненых мирных граждан.

Удар войска РФ нанесли, когда на вокзале находились 4 тыс. человек, большинство из них – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться из Донецкой области.