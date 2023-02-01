Оккупанты ударили ракетами по кладбищу в Краматорске и предприятию в Славянске. Фото
Российские войска 1 февраля нанесли удары по Краматорску и Славянску Донецкой области. В Краматорске пострадало кладбище, а в Славянске – частное предприятие.
Обстрел мэр Краматорска Александр Гончаренко подтвердил в Facebook. "Попали ракетой по кладбищу. Разгатили могилы", – сообщил чиновник.
Отметим, что его публикацию социальная сеть вскоре удалила, и Гончаренко признался, что не понимает почему. "Ну и пусть. Главное, что никто не пострадал", – написал мэр.
В Славянске около 11:30 среды ВС РФ ударили по частному предприятию на улице Добровольского, сообщил мэр города Вадим Лях в Facebook. Предварительно, это была ракета С-300.
Компания занималась созданием мебели, пострадали цеха и автомобиль охранника. Жертв нет.
Городской глава призвал жителей быть острожными и напомнил, что обстрелы днем очень опасны, потому что на улицах могут находится люди.
Как писал OBOZREVATEL:
– 1 февраля в России заявили о ракетном ударе по нефтепроводу "Дружба" в Брянской области. В обстреле обвинили Вооруженные силы Украины. Пропагандисты утверждают, что ракета "Точка-У" якобы упала вблизи нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", вызвав незначительные повреждения.
– Летом-2022 в той же Брянской области заявляли о попытке подорвать нефтепровод "Дружба". Тогда были повреждены подстанция и противоподкопная труба.
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