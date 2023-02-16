Войска РФ концентрируют усилия на двух направлениях: анализ боевых действий от ISW

Российские оккупационные войска продолжают концентрировать усилия на захвате территорий Донецкой и Луганской областей. На Луганском направлении путинские террористы пытаются продолжить наступательные операции в восточной части Харьковской области, на Донетчине войска РФ пытаются выйти на административные границы региона.

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Однако российские войска не добились каких-либо подтвержденных успехов, Вооруженные силы Украины продолжают отбивать вражеские атаки и наносить врагу огромные потери. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Украинские войска отбили атаку российских войск возле Гряниковки Харьковской области. В то же время оккупанты нанесли наземные удары по линии Кременная и Сватово. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отбили атаки армии РФ на Невское, Кременную и Белогоровку в Луганской области.

В то же время в Луганской ОВА отметили, что российские силы продолжают скапливать технику и личный состав в неустановленном районе Луганской области.

Кроме того, российские войска продолжили наступательные действия в районе Бахмута Донецкой области. Представитель Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый сообщил, что за сутки 15 февраля в районе Бахмута произошло не менее 25 боевых столкновений между российскими и украинскими войсками.

Воины ВСУ отбили атаки враг в районе самого Бахмута, а также Федоровки (18 км к северу) и Ивановского (6 км к западу от Бахмута). Несмотря на утверждения кремлевских пропагандистов, кадры с геолокацией показывают, что украинские силы, вероятно, занимают позиции на западной окраине Красной Горы.

Также геолокационные кадры, опубликованные 14 февраля, указывают на то, что российские войска, вероятно, обеспечили незначительное наступление на северо-восточных окраинах Бахмута. 15 февраля российские войска продолжили наступательные операции на западных окраинах Донецкой области. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отбили атаки российских войск в 32 км к юго-западу от Авдеевки в районе Водяного, Первомайского, Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Оккупанты также продолжили наступательные операции в западной части Донецкой области. Украинские силы отбили атаки российских войск в районе Угледара и Пречистовки. Аналитики отмечают, что ВСУ оттеснили российские войска с позиций к югу и юго-востоку от Угледара.

Напомним, войска РФ несут катастрофические потери под Угледаром, но могут усилить наступление. Командование страны-агрессора может перебросить на фронт еще больше пушечного мяса.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска продолжают попытки наступления в направлении Угледара. У захватчиков нет больших успехов, зато они несут огромнейшие потери личного состава и техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, на линии столкновения в Луганской области, в частности, в районе Белогоровки и на Кременском направлении началось серьезное обострение боевых действий. Российские оккупационные подразделения атакуют позиции украинских воинов с разных направлений, атаки идут волнами.