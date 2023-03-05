Войска РФ массированно обстреляли мирных жителей Донетчины: есть убитые, пострадал ребенок. Фото

Оккупационные войска России в течение суток совершили 38 атак против мирного населения в Донецкой области. Вследствие обстрелов есть убитые и раненые, среди пострадавших – ребенок.

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Почти каждая третья атака была авиаракетной. Об этом 5 марта сообщили в Министерстве внутренних дел Украины (чтобы посмотреть фото последствий, доскролльте новость до конца).

Вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Курахово, Мирноград, Северск, Часов Яр, Большая Новоселка, Кураховка, Бердичи, Дружба, Каменка, Карловка, Красногоровка, Ласточкино, Приволье, Тоненькое, Хромово, рассказали в МВД.

Оккупанты наносили удары авиацией, С-300, "Градами", артиллерией и минометами.

Вследствие обстрелов повреждены 28 гражданских объектов: 16 жилых домов, пожарно-спасательная часть, база отдыха, гараж, автомобили, газовая труба.

В частности, в Авдеевку прилетели 6 ракет Х-59, а в общей сложности зафиксировано 15 обстрелов. Поврежден многоквартирный дом.

Также два авиаудара оккупанты нанесли по селу Ласточкино, там пострадал мирный житель. Ракетой Р-27 враг ударил по Мирнограду, повредив 4 частных дома.

Национальная полиция и Служба безопасности Украины открыли дела по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Из региона эвакуированы еще 160 человек, всего с начала обязательной эвакуации – более 48 тыс. 526 человек, среди них 6 тыс. 446 – дети, 2 тыс. 356 – люди с инвалидностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты ночью и утром 5 марта ударили по жилым домам и железнодорожному вокзалу в Купянске. Вследствие обстрела погиб мужчина.