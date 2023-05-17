newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Войска РФ массово перебрасывают технику на север Мариупольского района. Видео

Марина Погорилко
War
1 минута
1,8 т.
В Мариуполе зафиксировано перебрасывание военной техники

Российские оккупанты во временно захваченном Мариуполе начали масштабную переброску техники. БТРы и грузовики с живой силой двигаются в направлениях Бердянск/Пологи и в сторону Волновахи на север Мариупольского района.

Видео дня

Соответствующее видео в Telegram показал советник мэра города Петр Андрющенко. Он заметил, что россияне также возобновили тактику ночных передвижений (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Войска РФ массово перебрасывают технику на север Мариупольского района. Видео

"В период с 2 до 3 ночи из Новоазовска в сторону Бердянска через Азовстальскую набережную зафиксирован звук прохождения военной техники", – отметил Андрющенко.

Войска РФ массово перебрасывают технику на север Мариупольского района. Видео

Напомним также оккупанты в Мариуполе строят укрепления у мостов во временно захваченном Мариуполе. Жителей города могут использовать в качестве живого щита.

"Россияне готовятся. Готовятся биться за Мариуполь. Поэтому не стоит недооценивать сложность работы для наших ВСУ, которая впереди. Хуже всего для города – это точно добьет город. Потому что, что атакующая ру*н, что обороняющаяся – все превращает в пепел. Хуже всего для мариупольцев – их снова будут держать заложниками и живым щитом", – добавил Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в оккупированном Мариуполе Донецкой области загорелся торговый центр "Восточный". Облака дыма над ТЦ были видны из многих районов города. Отмечалось, что здание вспыхнуло якобы не из-за прилета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!