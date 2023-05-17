Войска РФ массово перебрасывают технику на север Мариупольского района. Видео

Российские оккупанты во временно захваченном Мариуполе начали масштабную переброску техники. БТРы и грузовики с живой силой двигаются в направлениях Бердянск/Пологи и в сторону Волновахи на север Мариупольского района.

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Соответствующее видео в Telegram показал советник мэра города Петр Андрющенко. Он заметил, что россияне также возобновили тактику ночных передвижений (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В период с 2 до 3 ночи из Новоазовска в сторону Бердянска через Азовстальскую набережную зафиксирован звук прохождения военной техники", – отметил Андрющенко.

Напомним также оккупанты в Мариуполе строят укрепления у мостов во временно захваченном Мариуполе. Жителей города могут использовать в качестве живого щита.

"Россияне готовятся. Готовятся биться за Мариуполь. Поэтому не стоит недооценивать сложность работы для наших ВСУ, которая впереди. Хуже всего для города – это точно добьет город. Потому что, что атакующая ру*н, что обороняющаяся – все превращает в пепел. Хуже всего для мариупольцев – их снова будут держать заложниками и живым щитом", – добавил Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в оккупированном Мариуполе Донецкой области загорелся торговый центр "Восточный". Облака дыма над ТЦ были видны из многих районов города. Отмечалось, что здание вспыхнуло якобы не из-за прилета.

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