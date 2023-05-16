В оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар в торговом центре: поднялся столб дыма. Фото и видео
В оккупированном Мариуполе Донецкой области загорелся торговый центр "Восточный". Клубы дыма над ТЦ видны из многих районов города.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Отмечается, что здание вспыхнуло якобы не из-за "прилета" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Событие прокомментировали в Telegram "Маруполь. Сопротивление". Там назвали масштабный пожар в захваченном городе "божьей карой".
"Это помещение строилось неким Александром Л. Тем самым очень тесно связанный с терном (Тернавский Ю.) Александр, предупреждение с горы номер раз", – сиронизировали активисты.
Отметим, что активисты сопротивления имели ввиду местного бизнесмена Юрия Тернавского, который пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. Раньше его считали показательным патриотом, однако после оккупации города предприниматель согласился снабжать врага медикаментами и продуктами.
Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в мае 2022 года Тернавский попытался захватить "власть" в городе, перехватив должность так называемого главы оккупационной администрации Мариуполя из рук коллаборанта Константина Иващенко. Однако последний "слил" его "МГБ ДНР".
Как сообщал OBOZREVATEL:
– также Андрющенко сообщил, что оккупанты в Мариуполе прячут свои системы ПВО среди жилых домов. Захватчики регулярно прибегают к такой тактике, используя мирное население в качестве живого щита;
– 10 мая в Мариуполе возник пожар на территории морского торгового порта. По предварительным данным, загорелся терминал порта.
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