В оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар в торговом центре: поднялся столб дыма. Фото и видео

В оккупированном Мариуполе Донецкой области загорелся торговый центр "Восточный". Клубы дыма над ТЦ видны из многих районов города.

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Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Отмечается, что здание вспыхнуло якобы не из-за "прилета" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Событие прокомментировали в Telegram "Маруполь. Сопротивление". Там назвали масштабный пожар в захваченном городе "божьей карой".

"Это помещение строилось неким Александром Л. Тем самым очень тесно связанный с терном (Тернавский Ю.) Александр, предупреждение с горы номер раз", – сиронизировали активисты.

Отметим, что активисты сопротивления имели ввиду местного бизнесмена Юрия Тернавского, который пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. Раньше его считали показательным патриотом, однако после оккупации города предприниматель согласился снабжать врага медикаментами и продуктами.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в мае 2022 года Тернавский попытался захватить "власть" в городе, перехватив должность так называемого главы оккупационной администрации Мариуполя из рук коллаборанта Константина Иващенко. Однако последний "слил" его "МГБ ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также Андрющенко сообщил, что оккупанты в Мариуполе прячут свои системы ПВО среди жилых домов. Захватчики регулярно прибегают к такой тактике, используя мирное население в качестве живого щита;

– 10 мая в Мариуполе возник пожар на территории морского торгового порта. По предварительным данным, загорелся терминал порта.

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