В Мариуполе российские захватчики прячут ПВО между жилыми домами: фото

В оккупированном Мариуполе войска России прячут свои системы ПВО среди жилых домов. Захватчики регулярно прибегают к такой тактике, используя мирное население в качестве живого щита.

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Соответствующее фото 14 мая опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. "Русня снова паркует и прячет свое ПВО посреди жилой застройки. Стандартная тактика рашизма", – написал он.

Кроме того, в сети показали фото вражеского грузовика с боеприпасами, который оккупанты припарковали среди мирных жителей.

"Запарковаться среди гражданских с грузовиком БК? Легко. Просто русня", – говорится в публикации Telegram-канала "Мариуполь.Сопротивление".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Мариупольский драмтеатр остается в руинах. В сеть попало видео здания, судя по которому оккупанты не спешат его восстанавливать.

– По данным мэрии Мариуполя, захватчики снесли в городе уже 282 многоквартирных дома.

– В Мариуполе оккупанты начали мобилизацию, первую партию мужчин уже отправили на медкомиссию.

– На улицах города замечают все больше лиц разных национальностей из отдаленных уголков РФ.