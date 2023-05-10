Оккупанты 'стирают' Мариуполь: в захваченном городе массово сносят поврежденные бомбардировками дома. Видео

Российские захватчики продолжают уничтожать временно оккупированный Мариуполь. С начала полномасштабной войны россияне снесли в украинском городе уже 282 многоквартирных дома.

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Таким образом путинские террористы пытаются скрыть следы своих преступлений. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В начале полномасштабного вторжения российские войска массированно бомбардировали Мариуполь, убивая мирных жителей и уничтожая блага цивилизации в богатом и процветающем городе.

Всего оккупанты повредили во временно оккупированном городе уже 2208 домов, из них 50% – уничтожены полностью.

Российские военные преступники продолжают сносить разрушенные дома, оставляя только котлованы и горы камней. Почти 300 домов уже демонтировано, еще в планах оккупантов снести примерно 700 домов.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, снос домов – это один из способов оккупантов скрыть свои преступления.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе захватчики начали мобилизовывать мужчин на войну против Украины. Как сообщается, местный "военкомат" уже отправил первую партию мужчин проходить медицинскую комиссию.

Ранее сообщалось, что Мариуполь сталкивается с новой проблемой, связанной с водоснабжением. Оккупанты планируют ее решить, угробив местную экологию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполь переезжает все больше гражданских оккупантов из страны-агрессора России. На улицах временно захваченного города можно увидеть много людей разных национальностей из отдаленных регионов Российской Федерации.

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