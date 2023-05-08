Оккупанты начали мобилизацию мужчин в Мариуполе на войну против Украины, – Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики начали мобилизовывать мужчин на войну против Украины. Как сообщается, местный военкомат уже отправил первую партию мужчин на прохождение военной комиссии.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, медкомиссию мариупольцы проходят в Больнице интенсивной терапии №2.

Следовательно, местные жители, уже успевшие получить российский паспорт, могут быть отправлены на фронт воевать против украинцев.

"Военкомат уже отправил первую партию мужчин - бюджетников на прохождение военной комиссии для призыва (зачеркнуто) мобилизации. Медицинская комиссия проходит в Больнице интенсивной терапии (Вторая больница на ЖМР 17). С чем накануне вымышленного Дня победы поздравляю всех первополучателей" Андрющенко.

Таким образом, так называемые "российские освободители", которые почти полностью уничтожили город, разрушили дома и жизнь мариупольцев, теперь отправляют местных мужчин воевать против Украины.

Как сообщалось ранее, Мариуполь сталкивается с новой проблемой поставок питьевой воды. Оккупанты планируют решить эту проблему, вместе с тем, положив конец экологии вокруг города.

Напомним, что российские кафиры увеличили интенсивность опрокидывания на разные участки фронта военной техники. Грузовики, перевозящие танки, БТРы и БМП армии РФ, еще раз заметили в захваченном Мариуполе.

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