Интенсивность растет: захватчики начали активнее перегонять тяжелую технику через Мариуполь. Видео

Российские оккупанты увеличили интенсивность переброски на разные участки фронта военной техники. Грузовики, перевозящие танки, БТРы и БМП армии РФ, в очередной раз заметили в захваченном Мариуполе.

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Кадры перемещения по городу российской бронетехники сняли представители мариупольского сопротивления. Их обнародовал в своем Telegram-канале заместитель мэра Петр Андрющенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, захватчики перегоняют тяжелую технику в сторону оккупированной части Запорожской области.

На ролике заметно несколько военных тралов, каждый из которых везет по две единицы гусеничной техники. Хотя на последней еще не видно знаков Z или V, которыми оккупанты маркируют свои танки и бронемашины.

Неизвестно также, исправна ли та техника, поскольку она не едет своим ходом. А еще по крайней мере одна из бронемашин по цвету выглядит так, будто ее взяли из запасов, хранящихся на армейских складах в РФ.

"Снова большое пополнение гусеничной техники через Мариуполь в направлении Запорожской области. Ежедневно интенсивность растет", – отметил Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что у оккупантов наблюдается дефицит техники во всех подразделениях. Еще после поражений на Харьковщине враг начал перебрасывать на фронт устаревшие модели танков, БМП, гаубиц.

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