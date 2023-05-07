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Интенсивность растет: захватчики начали активнее перегонять тяжелую технику через Мариуполь. Видео

Марина Лисничук
War
1 минута
2,7 т.
Интенсивность растет: захватчики начали активнее перегонять тяжелую технику через Мариуполь. Видео

Российские оккупанты увеличили интенсивность переброски на разные участки фронта военной техники. Грузовики, перевозящие танки, БТРы и БМП армии РФ, в очередной раз заметили в захваченном Мариуполе.

Видео дня

Кадры перемещения по городу российской бронетехники сняли представители мариупольского сопротивления. Их обнародовал в своем Telegram-канале заместитель мэра Петр Андрющенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, захватчики перегоняют тяжелую технику в сторону оккупированной части Запорожской области.

Интенсивность растет: захватчики начали активнее перегонять тяжелую технику через Мариуполь. Видео

На ролике заметно несколько военных тралов, каждый из которых везет по две единицы гусеничной техники. Хотя на последней еще не видно знаков Z или V, которыми оккупанты маркируют свои танки и бронемашины.

Интенсивность растет: захватчики начали активнее перегонять тяжелую технику через Мариуполь. Видео

Неизвестно также, исправна ли та техника, поскольку она не едет своим ходом. А еще по крайней мере одна из бронемашин по цвету выглядит так, будто ее взяли из запасов, хранящихся на армейских складах в РФ.

Интенсивность растет: захватчики начали активнее перегонять тяжелую технику через Мариуполь. Видео

"Снова большое пополнение гусеничной техники через Мариуполь в направлении Запорожской области. Ежедневно интенсивность растет", – отметил Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что у оккупантов наблюдается дефицит техники во всех подразделениях. Еще после поражений на Харьковщине враг начал перебрасывать на фронт устаревшие модели танков, БМП, гаубиц.

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