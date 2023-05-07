Дефицит во всех подразделениях: в ВСУ рассказали, какой техникой воюет армия РФ

Когда Силы обороны Украины уничтожили большое количество "новейшей" техники ВС РФ во время контрнаступления на Харьковщине, оккупанты начали перебрасывать на фронт устаревшие модели. Сейчас там появляется техника, которую Россия якобы сняла с вооружения еще до полномасштабной войны.

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Но на фоне дефицита военной техники во всех подразделениях оккупационной армии, ее у страны-агрессора еще много. На это указал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире канала FREEДОМ.

По его словам, например, на Мариупольском направлении захватчики используют БМП-1 – очень старую модель боевой машины пехоты.

"Россия хвасталась перед войной, что они ее уже не используют, сняли с вооружения, и у них по меньшей мере, что есть, это БМП-2 и в большинстве подразделений БМП-3", – отметил военный.

Он подчеркнул, что для россиян БМП-3 является новой моделью. Разработали ее еще при Советском Союзе, но дорабатывали уже в РФ.

Кроме них, ВСУ замечают на фронте российские БМД-1 – боевые машины десанта 1970-х. Также оккупанты используют старые образцы пушек вроде Д-20 и другие более старые наименования, а еще изготовленные свыше полувека назад танки Т-62.

"То есть мы четко видим, что они уже залезли в склады длительного хранения, без них армия РФ не может справляться с тем, чтобы укомплектовать подразделения, потрепанные войной, продолжающейся более года", – пояснил Череватый.

Он отметил, что во всех бригадах российского оккупационного войска отмечается недокомплект боевой техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным аналитиков Oryx на начало апреля 2023-го, в войне против Украины армия РФ потеряла более 10 тыс. военной техники. В частности, это 2/3 запаса танков и почти половина БМП.

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