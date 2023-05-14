"Паники нет?" Российские оккупанты не спешат восстанавливать разрушенный драмтеатр в Мариуполе. Видео

Россияне не спешат отстраивать даже жилые дома в уничтоженном ими Мариуполе, не говоря уже о драмтеатре, где погибли сотни людей. Оккупанты сбросили авиабомбу на здание 16 марта 2022 года, потом снесли его, и сейчас оно по-прежнему остается в состоянии руины.

Видео дня

Новое видео с остатками мариупольского Донецкого академического областного драматического театра 14 мая опубликовал в Telegram советник законного городского главы Петр Андрющенко. Кадры были сняты неизвестным непосредственно на территории "стройки", которую оккупанты закрыли панельным ограждением (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На видео никаких восстановительных работ, которыми хвастались российские захватчики, не видно.

Драмтеатр оккупанты довели до состояния руины, пытаясь скрыть доказательства своего военного преступления.

Андрющенко отметил, что состояние драматического театра можно считать "главным маячком по поводу планов россиян в Мариуполе".

"Значит, "паники нет". Хотя это не точно", – написал советник мэра Мариуполя.

Как писал OBOZREVATEL:

– Часть коллектива Мариупольского драматического театра согласилась сотрудничать с захватчиками и гастролирует по России. В труппе есть как опытные актеры, так и студенты, которых взяли на вакантные места тех, кто не согласился выступать перед гражданами страны, которая разбомбила театр и убила жителей Мариуполя.

– Детали об атаке российских войск по мариупольскому драмтеатру можно найти по ссылке.

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