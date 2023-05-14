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"Паники нет?" Российские оккупанты не спешат восстанавливать разрушенный драмтеатр в Мариуполе. Видео

Дарья Дурова
War
2 минуты
1,9 т.
Как выглядит Донецкий академического областного драматический театр в городе Мариуполь

Россияне не спешат отстраивать даже жилые дома в уничтоженном ими Мариуполе, не говоря уже о драмтеатре, где погибли сотни людей. Оккупанты сбросили авиабомбу на здание 16 марта 2022 года, потом снесли его, и сейчас оно по-прежнему остается в состоянии руины.

Видео дня

Новое видео с остатками мариупольского Донецкого академического областного драматического театра 14 мая опубликовал в Telegram советник законного городского главы Петр Андрющенко. Кадры были сняты неизвестным непосредственно на территории "стройки", которую оккупанты закрыли панельным ограждением (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На видео никаких восстановительных работ, которыми хвастались российские захватчики, не видно.

Руины на месте здания-символа Мариуполя
Оккупанты не спешат восстанавливать драмтеатр

Драмтеатр оккупанты довели до состояния руины, пытаясь скрыть доказательства своего военного преступления.

Драмтеатр в Мариуполе внутри
Захватчики разрушили театр

Андрющенко отметил, что состояние драматического театра можно считать "главным маячком по поводу планов россиян в Мариуполе".

"Значит, "паники нет". Хотя это не точно", – написал советник мэра Мариуполя.

Донецкий академический областной драматический театр. Май 2023 года
Как выглядел раньше мариупольский драмтеатр со спутника
Драмтеатр в Мариуполе на карте

Как писал OBOZREVATEL:

– Часть коллектива Мариупольского драматического театра согласилась сотрудничать с захватчиками и гастролирует по России. В труппе есть как опытные актеры, так и студенты, которых взяли на вакантные места тех, кто не согласился выступать перед гражданами страны, которая разбомбила театр и убила жителей Мариуполя.

– Детали об атаке российских войск по мариупольскому драмтеатру можно найти по ссылке.

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