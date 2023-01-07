Войска РФ могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища – ЦНС

Российская оккупационная армия пытается различными способами замедлить продвижение Вооруженных сил Украины на Сватовском направлении. Террористы рассматривают возможность, в том числе, подрыва дамбы водохранилища.

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Во временно оккупированное Сватово уже прибыло инженерно-саперное подразделение РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Российские войска планируют изучить возможность подрыва дамбы водохранилища. Таким образом враг рассчитывает замедлить продвижение украинских войск на этом участке фронта. При этом оккупанты планируют обвинить Украину в подрыве дамбы.

Следует отметить, что такие действия умышленно разрушают украинскую инфраструктуру и нецелесообразны, ведь они не меняют расстановки сил на фронте. Также в ЦНС обратили внимание на то, что российские террористы могут использовать подрыв дамбы для повода депортации местного населения.

Напомним, в районе населенных пунктов Кременная и Сватово продолжаются ожесточенные бои украинских военнослужащих против российских террористов. Оккупанты накануне провели ограниченную наземную атаку в районе Стельмаховки в 15 км к северо-западу от Сватово.

Ранее сообщалось, что воины Вооруженных сил Украины "демилитаризовали" военный объект российских захватчиков в городе Сватово Луганской области. Удар был нанесен по складу с боеприпасами врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники пытаются продвинуться вглубь Луганской области. В сети показали, как сейчас выглядит дорога на Сватово.

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