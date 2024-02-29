Войска РФ нанесли удары по порту Херсона: повреждено турецкое судно. Фото

Российские оккупационные войска 27 февраля нанесли ракетные удары по порту города Херсон. Вследствие обстрела повреждение получил турецкий сухогруз KURUOGLU-3, он был поражен двумя ракетами с правого борта.

Об этом сообщила платформа поддержки морских рабочих Deniz İşçileri в соцсети Х. Отмечается, что турецкий корабль находится в херсонском порту уже более двух лет – с 22 февраля 2022 года он стоит на мели.

"Судно, которое пришвартовалось в порту для вывоза 2800 тонн насыпного груза азотного удобрения – сыпучего карбамида – стояло на мели в течение двух лет из-за войны", – говорится в сообщении.

Теперь корабль наполовину погружен в воду после попадания вражеских ракет. Информация о том, сколько членов экипажа находилось на судне и в каком они состоянии, нет.

"Многие моряки из-за войны застряли на кораблях в украинских портах. Если для государств война – большая прибыль, то для нас – это вопрос плена, жизни и смерти", – отметили в Deniz İşçileri.

Попадание в судно также подтвердил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. "В Херсоне зафиксированы попадания в грузовое судно, также повреждены автомобили", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска вечером 27 февраля открыли огонь с временно оккупированной территории левобережья по селу Огромное Белозерской общины Херсонской области. Вражеский обстрел убил пожилую мирную жительницу.

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