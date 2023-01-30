Войска РФ наступали на четырех направлениях, в Таврическом оккупанты развернули госпиталь для тяжелораненых в детсаду – Генштаб

За последние сутки, 30 января, противник нанес удары по линии фронта с четырех направлений. Он пытается продвинуться на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениям, но украинские солдаты уверенно держат оборону.

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Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ на своей странице в Facebook. При этом военные предупредили, что угроза нанесения ракетного удара остается по всей украинской территории.

Однако наиболее значительные атаки противника пришлись:

на Купянском направлении от вражеского огня пострадали Синьковка и Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Берестово и Андреевка в Луганской области;

на Лиманском направлении обстреляны Новоегоровка, Макеевка, Краснопоповка и Диброва Луганской области и Ямполевка и Ямполь Донецкой области;

на Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском направлении под вражеский танковый, минометный и артиллерийский огонь попали Водяное, Красногоровка и Марьинка;

на Новопавловском – обстреляны Водяное, Богоявленка, Угледар и Нескучное Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях от огня артиллерии противника пострадали районы более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Гуляйполе и Белогорье – Запорожской; Добрая Надежда на Днепропетровщине, а также Берислав, Львово, Ивановка, Антоновка, Херсон, Берегово и Велетенское Херсонской области. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

По информации Генштаба, российские оккупанты продолжают нести значительные потери. В Херсонской области им даже пришлось развернуть "полевой госпиталь" в здании детского сада, чтобы оперативно доставлять туда серьезно раненых российских солдат. К сожалению, это не единственный ресурс, который захватчики отняли у украинских детей на временно подконтрольных им территориях.

"В местных школах населенных пунктов Каховского района российские оккупанты запрещают школьникам учиться онлайн по украинской программе. Местные преподаватели отказываются обучать детей по российской программе, поэтому оккупанты угрожают принудительно вывозить детей на так называемое "обучение" вглубь временно занятой Херсонщины, а также в Россию и оккупированный Крым", – заметили представители нашей армии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава Минобороны Резников убежден, что наша страна сможет получить западные истребители. Он пошутил, что написал "список желаний Санта-Клаусу", и отметил: раньше Украине уже отказывали в той технике, которую теперь включают в пакеты военной помощи.

Также и президент Зеленский заявил, что у партнеров "не может быть каких-либо табу в поставках оружия для защиты от российского террора".