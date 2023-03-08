Войска РФ не прекращают штурмов Бахмута, жителей Кременной выселяют из домов для размещения ''мобиков'' – Генштаб

На протяжении последних суток российские оккупационные войска не прекращали штурмовать несокрушимый город Бахмут Донецкой области. Между тем, в Кременной на Луганщине захватчики начали активно выселять местных жителей из их частных домов для дополнительного размещения вновь прибывших представителей вооруженных сил РФ.

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Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 8 марта. Отмечается, что государство-агрессор не отказывается от своих намерений по оккупации Украины и продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию, основные усилия сосредотачиваются на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Российские обстрелы

В течение суток противник нанес 22 авиационных удара, а также совершил 29 обстрелов с РСЗО. Также враг использовал 1 БпЛА типа Шахед-136, который был ликвидирован.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Харьковка и Атинское Сумской области и Стрелка, Терновая, Вильча, Каменка, Двуречная и Голубовка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорыва обороны наших войск. Вел безуспешные наступательные действия по направлениям Гряниковки, Спорного и Белогоровки. Совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов, среди которых Ольшана, Купянск, Кисловка и Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Краснопоповка Луганской, а также Новоселовка, Колодцы, Диброва и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не прекращает штурм города Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута и Ивановского. Вражеские обстрелы подверглись Железнянскому, Григоровке, Богдановке, Бахмуту, Константиновке, Курдюмовке, Озаряновке, Дилиевке, Дружбе и Нью-Йорку Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Александрополь, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Угледар, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения. Среди них – Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Каменское на Запорожье, а также Змиевка, Веселое, Николаевка, Ольговка, Львове, Понятовка, Никольское, Антоновка, Зеленовка и Днепровское.

Потери окупантов

Авиация Сил обороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 1 удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили командный пункт захватчиков.

Кроме того, по данным Генштаба, отмечается резкий рост уровня недовольства действиями командования среди мобилизованных в ВС РФ из-за увеличения количества фактов использования в качестве штурмовиков оккупантов, которые проходили предварительную подготовку для прохождения службы в рядах подразделений обеспечения и не имеют боевого опыта. Это приводит к резкому увеличению количества потерь, а "тыловики" не согласны идти насмерть.

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