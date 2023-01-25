Войска РФ не прекращают штурмовать Бахмут, ВСУ отразили атаки оккупантов в двух направлениях – Генштаб

Армия страны-агрессора России продолжает штурмовать Бахмут в Донецкой области. Бойцы Вооруженных сил Украины отразили атаки оккупантов в двух направлениях.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 25 января. Отмечается, что в течение трехсот тридцати шестых суток российской войны в Украине враг нанес 21 авиационный и 5 ракетных ударов по нашей стране. А также совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине. Враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, понеся многочисленные потери", – говорится в сводке.

– На Лиманском и Авдеевском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отражены.

– На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Однако артиллерийским обстрелам подверглись районы более двадцати населенных пунктов. В частности, Михальчина Слобода, Леоновка и Ясная Заря Черниговской области и Бударки, Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Красное Первое, Нескучное и Стрелеча в Харьковской области.

– На Купянском направлении армия РФ обстреляла Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку Харьковской области и Стельмаховку в Луганской области.

– На Лиманском ВС РФ нанесли удары по таким населенным пунктам, как Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Невское Луганской области и Ямполевка – Донецкой.

– На Бахмутском направлении были обстреляны районы семнадцати населенных пунктов. Среди них – Спорное, Бахмут, Ступочки, Белогоровка, Красная Гора, Клещиевка и Курдюмовка Донецкой области.

– На Авдеевском направлении под вражеским огнем оказались Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

– На Новопавловском направлении войска РФ обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

– На Запорожском направлении танкового и артиллерийского огня подверглись районы двадцати населенных пунктов. В частности, Времовка, Вильне Поле и Новополь Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов в Запорожье.

– На Херсонском направлении под артиллерийские обстрелы попали шестнадцать населенных пунктов – Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Белозерка, Новокаиры, Республиканец и Херсон.

"Только за последние дни в Старобельскую городскую больницу Луганской области доставлено около 100 раненых российских захватчиков. Из-за переполненности больницы, после стабилизационных мероприятий, их перевозят в больницы города Луганск или на территорию России. В Горловке Донецкой области оккупанты заставляют работников местных так называемых республиканских предприятий паспорта Российской Федерации. В случае невыполнения требований до 1 марта 2023 года, работники будут уволены", – добавили в Генштабе.

Также отмечается, что оккупанты продолжают оказывать давление и запугивать местное население на временно оккупированных территориях.

В Джанкойском районе АР Крым захватчики провели обыски в жилищах более двадцати семей крымских татар и арестовали 6 человек якобы по подозрению в подготовке диверсий и терактов.

"Украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также, Силы обороны Украины уничтожили самолет Су-25, вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа "Орлан-10". А наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 9 районов сосредоточения живой силы и 3 состава боеприпасов противника. Верьте в Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!" – резюмировали в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генерального штаба ВСУ на утро 24 января, потери РФ в войне против Украины достигли 122 170 оккупантов. Только за минувшие сутки были обезврежены 690 захватчиков.