Войска РФ не взяли город в классическое 'кольцо': в ВСУ рассказали, что происходит в Мирнограде

Войска страны-агрессора РФ не взяли Мирноград в Донецкой области в классическое "кольцо". За город продолжаются бои, украинские военные контролируют часть районов населенного пункта.

Заявления россиян о якобы полном окружении Мирнограда не соответствуют действительности. Об этом 23 декабря в эфире "Радио Свобода" рассказал руководитель отдела коммуникации 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного Мирослав Криворучко.

"Украина продолжает держать позиции в Мирнограде. Заявления российской стороны о полном окружении не соответствуют действительности. Ситуация сложная, давление постоянное. О классическом "кольце" речь в настоящее время не идет. Мы до сих пор контролируем ряд районов, ведем оборону и продолжаем выполнять боевые задачи", – подчеркнул он.

По словам Криворучко, российские подразделения штурмуют город преимущественно малыми пехотными группами. Они пытаются просачиваться между украинскими позициями, заходить с флангов, накапливаться в застройке, используя руины и укрытия.

"Именно поэтому на картах это выглядит как серая зона. Но важно понимать, что серая зона – это не контроль врага над территорией, а зона активных боевых действий, где постоянно меняется ситуация и продолжаются контакты", – сказал спикер.

Периодически в Мирнограде могут работать от нескольких десятков до сотни, или даже нескольких сотен российских военных.

"Это зависит от того, какими группами, в каком количестве и когда заводят. В основном очень сильно это зависит и от погоды, потому что мы используем погоду и для того, чтобы завезти своих людей, и вывезти своих людей, так же они ее используют для просачивания в город", – сказал Мирослав Криворучко.

В то же время бронированную технику РФ в самом Мирнограде сейчас не фиксируют. В основном ее уничтожают на подступах к городу.

"Именно в городе для них это максимально невыгодно, потому что они получают сразу уничтожение при обнаружении самой техники", – отметил военный.

Он добавил, что хотя логистика на этом участке фронта не стала легче, обеспечение подразделений Сил обороны до сих пор возможно. Такая же ситуация и с ротациями личного состава.

"Противник активно пытается взять всю логистику под огневой контроль. В то же время снабжение не остановлено полностью, оно требует больше времени тщательного планирования и часто не стандартных решений, но оно до сих пор есть. Так же и ротации. Это точечные осторожные замены иногда небольшими группами с учетом ситуации, погоды, как я уже говорил, и активности врага", – рассказал Криворучко.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения Сил обороны Украины продолжают активные боевые действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации и сдерживают массированные штурмы оккупантов. Чтобы обеспечить бесперебойное снабжение, организуются дополнительные логистические маршруты в Покровск и Мирноград.

Оборона Покровска продолжается, наши военные контролируют северную часть города и проводят поисково-штурмовые действия по ликвидации противника в городской застройке. В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и уничтожают врага на подступах к городу, отметили в Группировке войск "Восток".

