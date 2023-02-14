Войска РФ продолжили наступление на пяти направлениях, ''вагнеровцам'' устроили экспресс-курс сразу на передовой – Генштаб

В Украине завершаются уже 356-е сутки войны, а которые вражеские войска РФ, несмотря на значительные потери, не отказываются от намерений выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Они существенно продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, а также активно применяют авиацию.

Видео дня

Украинские Сил обороны дают достойный отпор оккупантам: в течение суток наша авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, а подразделения ракетных войск и артиллерии сбросили "бавовну" на базирование живой силы, три склада боеприпасов и две станции РЭБ захватчиков. О ситуации на фронте сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке на 14 февраля.

В течение суток ВС РФ нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки и Краматорска на Донетчине. Есть раненые среди мирного населения. Враг повредил дворец культуры, в котором работает центр выдачи гуманитарной помощи, также поражено помещение медицинского учреждения.

Кроме того, оккупанты в общем совершили более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона, Очакова и Берислава. Российские снаряды повредили частные и многоэтажные дома, есть раненные.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

В Генштабе ВСУ отмечают, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Но он не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов возле линии столкновения. Так, обстрелам со стороны агрессора подверглись районы н. п. Янжуловка Черниговской области; Толстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфино и Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Барановка, Стрелечья, Красное, Терновая, Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Купянск и Редкодуб на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях ВС РФ обстреляли из танков, минометов и артиллерии более 15 населенных пунктов, в том числе Берестовое, Вишневое и Табаевку Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховку, Невское, Краснопоповку, Песчаное, Диброву, Серебрянское лесничество, Белогоровку Луганской области и Федоровку – Донецкой. Нанесли авиаудары возле Берестового, Житлевки и Верхнекамянского.

На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клищиевка, Зализнянское, Нью-Йорк Донецкой области. Под авиационные удары врага попали районы Бахмута, Ивановского и Курдюмовки.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 22 населенных пункта, в частности, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Угледар, Большая Новоселка, Времевка и Нескучное Донецкой области. Также враг нанес авиационные удары неподалеку от Авдеевки и Угледара. Кроме этого, оккупанты сбросили с БПЛА на позиции наших войск у Водяного аэрозольные гранаты нелетального действия типа К-51.

На Запорожском направлении огневое поражение от ВС РФ испытали районы более 20 населенных пунктов, среди них Ольговское, Малиновка, Староукраинка, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области. Также захватчики ударили из авиации возле Малиновки и Новоданиловки.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов, учитывая Золотую Балку, Гавриловку, Берислав, Веселое, Ингулец, Антоновку, Зимовник, Белозерку, Днепровское и Велетенское Херсонской области.

В целях компенсации масштабных военных потерь россиян во время ведения боевых действий на территории полигона Кадамовский (РФ) в учебном центре проходят подготовку ориентировочно до двух бригад военнослужащих оккупационных войск, в частности из числа мобилизованных и "добровольцев". Основная их часть проходит трехнедельный курс подготовки, а отдельные группы – двухнедельный.

"В результате этого отмечается низкий уровень готовности к выполнению задач. С начала этого года на территории полигона подготовка рекрутов ЧВК "Вагнер" не проводилась. Инструкторы учебного центра привлекаются к подготовке непосредственно в районе ведения боевых действий", – рассказали в Генштабе ВСУ об экспресс-курсе "вагреновцев".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские нацгвардейцы 13 февраля сбили российский бомбардировщик Су-24 в районе Бахмута. Вслед за российским кораблем защитники отправили тот же самолет, сидя в котором основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вызвал "на дуэль" президента Украины Владимира Зеленского.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!