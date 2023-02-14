Войска РФ ударили ракетами по Константиновке и Краматорску: ранен мирный житель. Видео

Российские военные нанесли два удара ракетами по городам Константиновка и Краматорск Донецкой области. В результате обстрела был ранен по меньшей мере один гражданский.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. По его данным, россияне попали во Дворец культуры, где сейчас работает Центр выдачи гуманитарной помощи, и в помещение медицинского учреждения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Два удара ракетами нанесли российские оккупанты. В Константиновке, по предварительным оперативным данным, ранили гражданского человека и повредили Дворец культуры, в котором сейчас работает Центр выдачи гуманитарной помощи. В Краматорске – поразили помещение медицинского учреждения", – написал Кириленко.

В комментарии "Суспільному" заместитель начальника военной администрации Николай Терещенко уточнил, что ранение получил мужчина в Константиновке, который во время прилета ракеты проходил мимо Дворца культуры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупационные войска РФ 2 февраля нанесли новый удар по Краматорску на Донетчине. Захватчики нанесли два ракетных удара по жилой застройке в центре города;

Одной из жертв российского ракетного удара по Краматорску стала 47-летняя директор местной школы Анна Валерьевна Бородавкина. Женщина жила в доме, который 1 февраля разрушил удар оккупантов.

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