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В результате ракетного удара РФ по Краматорску погибла директор школы: ей в марте должно было исполниться 48 лет. Фото

Дарья Дурова
War
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Названо имя одной из жертв российского обстрела Краматорска

Одной из жертв российского ракетного удара по Краматорску стала 47-летняя директор местной школы Анна Валерьевна Бородавкина. Женщина жила в доме, который 1 февраля разрушил удар оккупантов.

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Информацию о гибели украинки подтвердило Управление образования городского совета в Telegram. Известно, что Бородавкина работала в Краматорской общеобразовательной школе І-ІІІ степеней № 24.

"До последней минуты мы молились и верили, что в момент попадания вражеской ракеты в многоквартирный дом ей удалось уцелеть", – написали в ведомстве.

21 марта Бородавкиной должно было исполниться 48 лет, но ее жизнь оборвали российские военные преступники.

Погибшая в Краматорске

Коллеги директора школы рассказали, что она была добрым, веселым, дружелюбным человеком. "Она ежедневно вносила неоценимый вклад в образование нашего города", – отметили они.

"Глубоко скорбим по поводу этой невосполнимой потери и выражаем искренние соболезнования семье погибшей. Вечная светлая память Анне Валерьевне. Никогда не простим!" – написали в Управлении образования горсовета.

Краматорск на карте боевых действий

Напомним, что после 21:00 в среду, 1 февраля, в Краматорске прозвучал взрыв. Российская ракета (предварительно, "Искандер") попала прямо в жилой дом в центре города. Люди, которые находились в квартирах, оказались под завалами.

По меньшей мере три человека погибли. Более 20 обратились за помощью медиков, восемь человек госпитализировали. Среди них двое – в тяжелом состоянии.

Очевидец трагедии рассказал, что услышал громкий взрыв, после чего в его квартире посыпались оконные стекла. Мужчина чудом не пострадал. А люди, которые оказались рядом с разрушенным подъездом, слышали крики жителей дома.

Ракета попала в дом в Краматорске
Разрушен подъезд

Как писал OBOZREVATEL, на преступный удар по городу отреагировал президент Владимир Зеленский. "Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом. И которая должна его преодолеть, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий", – заявил он.

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