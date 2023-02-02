В результате ракетного удара РФ по Краматорску погибла директор школы: ей в марте должно было исполниться 48 лет. Фото

Одной из жертв российского ракетного удара по Краматорску стала 47-летняя директор местной школы Анна Валерьевна Бородавкина. Женщина жила в доме, который 1 февраля разрушил удар оккупантов.

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Информацию о гибели украинки подтвердило Управление образования городского совета в Telegram. Известно, что Бородавкина работала в Краматорской общеобразовательной школе І-ІІІ степеней № 24.

"До последней минуты мы молились и верили, что в момент попадания вражеской ракеты в многоквартирный дом ей удалось уцелеть", – написали в ведомстве.

21 марта Бородавкиной должно было исполниться 48 лет, но ее жизнь оборвали российские военные преступники.

Коллеги директора школы рассказали, что она была добрым, веселым, дружелюбным человеком. "Она ежедневно вносила неоценимый вклад в образование нашего города", – отметили они.

"Глубоко скорбим по поводу этой невосполнимой потери и выражаем искренние соболезнования семье погибшей. Вечная светлая память Анне Валерьевне. Никогда не простим!" – написали в Управлении образования горсовета.

Напомним, что после 21:00 в среду, 1 февраля, в Краматорске прозвучал взрыв. Российская ракета (предварительно, "Искандер") попала прямо в жилой дом в центре города. Люди, которые находились в квартирах, оказались под завалами.

По меньшей мере три человека погибли. Более 20 обратились за помощью медиков, восемь человек госпитализировали. Среди них двое – в тяжелом состоянии.

Очевидец трагедии рассказал, что услышал громкий взрыв, после чего в его квартире посыпались оконные стекла. Мужчина чудом не пострадал. А люди, которые оказались рядом с разрушенным подъездом, слышали крики жителей дома.

Как писал OBOZREVATEL, на преступный удар по городу отреагировал президент Владимир Зеленский. "Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом. И которая должна его преодолеть, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий", – заявил он.

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