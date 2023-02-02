"Как грохнуло – окон нет, все вылетело": житель Краматорска рассказал о ракетном ударе России по дому. Видео

Российские войска ударили по жилому многоквартирному дому в Краматорске Донецкой области после 21:00 в среду, 1 февраля, когда жители находились в своих квартирах. Жилец соседнего дома рассказал, что услышал очень громкий взрыв, в его квартире выбило окна, которые выходят на теперь разрушенное здание, но сам он не пострадал.

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Мужчина отметил, что на место трагедии сразу же съехались экстренные службы. Они начали работу очень оперативно. Разговор с жителем Краматорска по имени Леонид записали журналисты "Суспільного" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он сказал, что как раз смотрел телевизор со своей кошкой, когда ракета ударила по дому.

"Как грохнуло!.. Я сразу побежал сразу в спальню, смотрю: а там окон нет, ничего нет, все повырывало. И сразу смотрю, тут оперативники приехали, пожарники... Все быстро", – рассказал очевидец.

В доме, где он проживает, из-за российской атаки произошло небольшое возгорание. Ударная волна повредила много квартир.

А в здании, куда непосредственно попала ракета ВС РФ (это был "Искандер"), снесло два подъезда. Люди оказались под завалами. По уточненной информации (на 10:00 четверга, 2 февраля), погибли по меньшей мере два человека. Сообщалось о третьей жертве, но глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что пострадавшего без сознания удалось реанимировать (в ГСЧС при этом сообщают о трех умерших).

21 человек обращался за медицинской помощью. Госпитализированы с ранениями по меньшей мере восемь мирных жителей. Двое – в тяжелом состоянии.

Как писал OBOZREVATEL:

– После удара оккупантов по центру Краматорска 1 февраля очевидцы слышали крики людей под руинами. Один дом разрушен почти полностью, а повреждения получили еще семь.

– Это была вторая атака врага по городу за сутки. Утром того же дня оккупанты попали ракетой по местному кладбищу, пострадавших не было.

– На преступный удар по городу отреагировал президент Владимир Зеленский. "Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом. И которая должна его преодолеть, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий", – заявил он.

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