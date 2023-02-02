Оккупанты снова нанесли удар по жилым кварталам Краматорска: есть раненые

Оккупационные войска РФ 2 февраля нанесли новый удар по Краматорску на Донетчине. По предварительным данным, есть раненые среди мирного населения.

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Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. "Краматорск снова вздрогнул от взрывов", – написал он в своем Telegram-канале.

Руководитель ОВА добавил, что оккупанты нанесли два ракетных удара по жилой застройке в центре города.

"По предварительной информации, есть раненые среди гражданских", – заявил Кириленко.

Более подробно рассказать о прилетах он пообещал позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 1 февраля армия РФ нанесла ракетный удар по Краматорску. Прилет пришелся на жилой многоэтажный дом. Погибли три человека, еще 20 получили ранения. Одна из жертв обстрела – 47-летняя директор местной школы.

На удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что украинцы живут рядом с абсолютным злом.