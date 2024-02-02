Войска РФ незначительно продвинулись в районе Авдеевки, но у ВСУ тоже есть успехи: анализ боевых действий от ISW

Российские силы незначительно продвинулись в направлении Авдеевки на фоне продолжавшихся 1 февраля позиционных боев. В то время как Силы обороны Украины совершили продвижение в районе границы между Донецкой и Запорожской областями.

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Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). Оккупационные войска продолжают прилагать усилия, чтобы захватить остатки Луганской и Донецкой областей.

Как отмечают аналитики, геолокационные изображения, опубликованные 1 февраля, показали, что российские войска недавно продвинулись на северной окраине Авдеевки. Согласно сведениям, поступившим от связанного с Кремлем милблогера, российские войска продвигались на улицах Спортивной, Соборной и Чернышевского в южной части Авдеевки и южной окраины города, хотя ISW не подтвердило визуальных доказательств этого. Российские и украинские источники сообщали о позиционных боях северо-западнее Авдеевки близ Степного; рядом с Авдеевским коксохимическим заводом на северо-западной окраине города; на юго-восточной окраине; к западу от Авдеевки и юго-западнее города около Опитного, Первомайского, Невельского.

В то же время, украинские силы осуществили продвижение в районе границы между Донецкой и Запорожской областями в условиях продолжающихся позиционных боев в этом районе 1 февраля. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным в этот день, украинские силы недавно продвинулись юго-западнее Старомайорского.

Российские войска 1 февраля подтвердили свое продвижение неподалеку от Купянска. В частности, их движение было зафиксировано к участку трассы P07 Купянск-Сватово к востоку от Табаевки. Российские миллиблогеры утверждали, что их войска также приблизились к Синьковке и продвинулись к западу от Табаевки, а также уже вошли в Ивановку и направляются в Кисловку. Однако ISW не имеет визуальных подтверждений этих сообщений.

Вблизи Кременной по состоянию на 1 февраля продолжались позиционные бои, но официальные изменения на линии фронта в этом районе не зафиксированы. Отчеты украинских и российских источников указывали на бои западнее Кременной в районах Тернов, Торского, Ямполевки и Дибровы, а также к югу от города в районе Белогоровки. Российские милблогеры утверждали, что их войска приблизились к Тернам и Ямполевке, однако ISW не имеет визуальных доказательств этого.

В районе Бахмута также 1 февраля продолжались позиционные бои, но официальные изменения на линии фронта там не были подтверждены. Российский милблогер утверждал, что российские силы незначительно продвинулись западнее Бахмута в районе Богдановки и от Хромового в направлении Ивановского, однако ISW не имеет визуальных подтверждений этого. Российские и украинские источники сообщали о боях западнее Бахмута в районах Богдановки и Ивановского, а также юго-западнее города в районах Клещиевки и Андреевки.

Также российские войска незначительно продвинулись к западу от Донецка. В частности, из геолокационных кадров, опубликованных 1 февраля, видно, что российские силы незначительно продвинулись северо-восточнее Георгиевки. Бои продолжаются западнее Донецка вблизи Красногоровки и Георгиевки, а также юго-западнее города близ Победы и Новомихайловки.

Также 1 февраля на западе Запорожской области продолжались позиционные бои, но официальные изменения на линии фронта на этом участке не были подтверждены. Отчеты российских милблогеров утверждали, что украинские силы захватили лесной массив северо-западнее Вербового, однако ISW не имеет подтверждения этих сообщений. Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои происходили вблизи Вербового, Роботиного и Новопрокоповки (южнее Роботиного).

1 февраля продолжались позиционные бои на восточном берегу Херсонской области, в том числе близ Кринок. Российский милблогер продолжал подчеркивать, что операции украинских беспилотников представляют значительную угрозу для российских сил на восточном берегу реки Днепр.

Ранее сообщалось, что вдоль всей передовой линии продолжаются позиционные бои. Российские войска пытаются наступать, но Силы обороны повсюду дают врагу отпор. Некоторые продвижения оккупантов возле Бахмута, Авдеевки и на границе Донецкой и Запорожской областей незначительны в оперативном отношении.

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