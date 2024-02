Оккупанты продвинулись в районе Бахмута, на левобережье Херсонщины продолжаются позиционные бои: анализ ISW. Карта

В Украине вдоль всей линии передовой продолжаются позиционные бои. Российские войска пытаются наступать, но Силы обороны всюду дают врагу отпор.

Видео дня

Некоторые продвижения оккупантов возле Бахмута, Авдеевки и на границе Донецкой и Запорожской областей являются незначительными в оперативном отношении. Кратко о событиях, происходивших на фронте 31 января, рассказал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Купянское направление

31 января позиционные бои на Купянском направлении продолжались, но подтвержденных изменений на этом участке линии фронта не произошло. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что подразделения российской 25-й мотострелковой бригады (6-я общевойсковая армия Западного военного округа) закрепились в лесном массиве к северу от Синьковки, хотя ISW не наблюдал визуальных доказательств этого сообщения о российском наступлении.

Российские и украинские источники сообщают, что позиционные бои происходили в районе Синковки, Кисловки, Котляровки, Табаевки, Берестового и Крохмального. Украинский командующий, действовавший на Купянском направлении, заявил, что основной целью российских войск в этом районе является захват городов Купянск-Вузловой и самого Купянска, а захват Синьковки обеспечит врагу кратчайший путь продвижения к этим городам.

Сообщается, что в районе Табаевки и Крохмального действуют подразделения российской 47-й танковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия, ЗВО), включая ее 272-й мотострелковый полк, а также подразделения 27-й мотострелковой бригады (1-я гвардейская танковая армия, ЗВО) возле Берестового.

Отмечается, что 31 января никаких подтвержденных изменений не произошло и в районе Кременной. Позиционные бои происходили возле Тернов, Торского и Ямполовки, Дибровы и Кузьмино, Белогоровки.

Бахмутское направление

По данным ISW, ВС РФ продвинулись к востоку от Ивановского. Украинские и российские источники сообщили, что позиционные бои продолжались в районе Богдановки, Хромового и Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Сообщается, что подразделения российской 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) продолжают действовать к северо-западу от Бахмута, а подразделения добровольческой бригады "Север-V" (так называемый российский добровольческий корпус) – возле Григоровки.

Авдеевское направление

Российские войска якобы незначительно продвинулись вдоль улицы Спортивной в самом южном жилом районе Авдеевки.

Один пропагандист утверждал, что ВС РФ продвигались по фронту шириной до 500 метров и глубиной до 300 метров вдоль улиц Чернышевского, Спортивной и Соборной на юге города.

Украинские и российские источники сообщили, что позиционные бои продолжались в районе Степового, возле Авдеевского коксохимического завода, в южной и юго-восточной части Авдеевки, в районе Первомайского и Невельского.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что 30 января российские войска выпустили 24 управляемые бомбы по Авдеевке. А украинский военный обозреватель Константин Машовец подчеркнул, что в районе Веселого и Каменки действуют подразделения российской 114-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР"); в районе Новобахмутовки и Бердичей – подразделения российских 15-й и 30-й мотострелковых бригад (обе из 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа). Кроме того, части российской 1-й мотострелковой бригады (1-й АК "ДНР") и 55-й мотострелковой бригады (41-я армия) с усилением из 1487-го мотострелкового и 87-го стрелкового полков (1-й АК "ДНР"), предположительно, атаковали из Опытного возле ресторана "Царская охота" на южной окраине Авдеевки и из промышленной зоны к юго-востоку от города.

Марьинское направление

Российские войска недавно подтвердили наступление к юго-западу от Донецка во время возобновления механизированных атак в этом районе. Они продвинулись к западу от Солодкого и понесли потери тяжелой бронетехники в размере около роты.

30 января в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска потеряли два танка, шесть боевых машин МТ-ЛБ и одну боевую машину пехоты БМП-1 в ходе атаки в районе Солодкое – Константиновка.

Также оккупанты якобы продвинулись к северо-востоку от Новомихайловки. Российский блогер заявил, что дальнейшее их наступление возле Солодкого лишь создаст условия для окружения ВС РФ у Новомихайловки.

Накануне позиционные бои продолжались в районе Новомихайловки, Георгиевки и Победы под Марьинкой.

Запорожское направление

Сообщается, что 31 января российские войска продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей. Российские блогеры заявили о продвижении на глубину до 500 метров на фронте протяженностью 2,1 километра к северу от Приютного, а также западнее Старомайорского (подразделения российской 60-й дивизии, 5-я общевойсковая армия Восточного военного округа), хотя ISW не обнаружил визуальных подтверждений этих утверждений. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отбили атаку оккупантов севернее Приютного.

31 января позиционные бои продолжились и на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений на этом участке линии фронта не произошло. В Генштабе ВСУ указали, что Силы обороны отбили атаки российских войск в районе Роботино.

Известно, что подразделения российского 503-го мотострелкового полка (19-я мотострелковая дивизия, 58-я армия Южного военного округа) продолжают действовать в районе Новоандреевки. Также на Запорожском направлении действуют подразделения российского 25-го полка радиационной, химической и биологической защиты.

Херсонское направление

31 января позиционные бои продолжились на левобережье Херсонской области в районе Крынок, где продолжают действовать подразделения российского 337-го воздушно-десантного полка (104-я дивизия ВДВ) Пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские войска в последнее время активизировали там атаки пехоты, в ходе которых 70% их личного состава понесли потери.

По ее словам, ВС РФ на левом берегу реки Днепр пытаются увеличить использование FPV-дронов до 70 штук в день, а ВСУ могут регулярно сбивать лишь половину из них огнем со стрелкового оружия и системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, российский диктатор Путин хочет сдвинуть линию фронта в Украине. В частности, он мечтает создать "демилитаризованную" или "санитарную" зону, чтобы оградить российские войска от украинских ударов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!