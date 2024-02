Путин хочет сдвинуть линию фронта в Украине: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями главы Кремля

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз усилил свои максималистские и намеренно расплывчатые территориальные цели в Украине. Он заявил, что наиболее важной из них является продвижение нынешней линии фронта вглубь украинских территорий.

Не исключено, что Кремль всеми силами пытается заблокировать западную военную помощь Киеву и заставить вести переговоры с ним на его условиях. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

31 января Путин встречался со своими предвыборными "доверенными лицами". В ходе разговора он подчеркнул идею создания "демилитаризованной" или "санитарной" зоны в Украине, которая, как он утверждал, поставит российскую территорию, включая временно оккупированные украинские территории, вне досягаемости передовых артиллерийских и дальнобойных систем, предоставленных ВСУ западными партнерами.

"Заявленная Путиным цель – продвинуть линию фронта так, чтобы заявленные и фактические территории РФ оказались за пределами украинского полигона, – это расплывчатая цель, которая фактически недостижима, пока существует независимая Украина, способная воевать", – указал на это ISW.

Аналитики Института добавили, что Путин, скорее всего, аннексирует любые украинские территории, которые России удалось захватить для достижения этой предполагаемой цели (особенно в четырех регионах, которые РФ уже оккупировала, но контролирует лишь частично), тем самым введя новые "российские" территории в зону действия украинских систем. Российский блогер-националист подробно остановился на этой дилемме, отметив, что России также придется захватить города Николаев и Одессу, чтобы "устранить угрозу украинских ударов на большие расстояния", в частности по Крыму. А также указал, что российским войскам потребуется "захватить" линию Славянск – Краматорск" в Донецкой области, чтобы "облегчить" нынешнюю линию фронта.

Пропагандист предложил еще большую территориальную экспансию, задав вопрос, хочет ли Россия, чтобы Славянск "нес на себе судьбу вечно прифронтового города". По мнению аналитиков, вероятно, он намеревался извлечь выгоду из существующих в западных СМИ нарративов, которые могли бы заблокировать краткосрочную и долгосрочную военную помощь Запада Украине и заставить Запад вести переговоры с Россией на российских условиях.

Отмечается, что сам Путин также включил Харьков, который он ранее называл "российским" городом, в эту предполагаемую демилитаризованную зону – по всей видимости, чтобы извлечь выгоду из дискуссий вокруг маловероятной возможности российского наступления вдоль северной границы Харьковщины со стороны Белгородской области РФ.

"Возможно, он намеревается усилить эти дискуссии, чтобы отвлечь внимание Украины от продолжающейся российской наступательной операции вдоль оси Харьковская – Луганская области, но мы продолжаем считать, что российские силы в Белгородской области могут проводить только действия тактического уровня, которые могли бы служить уловками для оттянуть и закрепить украинские войска вдоль границы", – подчеркнул ISW.

Помимо этого, там считают, что российский диктатор пытается апеллировать к возрождающимся призывам российских ультранационалистов создать "буферную зону" между Харьковской и Белгородской областями, чтобы оттеснить украинские РСЗО и артиллерию от границы с РФ.

Ранее Путин уже заявлял, что он рассмотрит возможность создания такой "буферной зоны" во время повсеместного недовольства ограниченными трансграничными рейдами российских добровольцев в Белгородскую область летом 2023 года, но армия РФ пока не предприняли никаких действий, которые бы свидетельствовали о том, что Путин серьезно рассмотрел эти звонки.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению аналитиков, Путин стремится добиться полного контроля над Украиной и ослабления НАТО. Поэтому обнародованные в западных СМИ "инсайды" относительно якобы его готовности отказаться от требования "нейтрального статуса" Украины и не противодействовать ее вступлению в Альянс в обмен на отказ Киева от захваченных Россией украинских территорий, очевидно, имеют мало общего с реальностью.

