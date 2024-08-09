Войска РФ ночью обстреляли Купянщину: есть раненые. Фото

В ночь на 9 августа российские террористические войска обстреляли населенные пункты Купянского района Харьковщины. В результате массированного реактивного удара по жилым кварталам города и близлежащих поселков пострадали 3 человека.

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Об этом сообщили в Telegram ГСЧС Харьковщины и Харьковской областной прокуратуры. Также повреждены многоэтажки, частные домовладения и торговые объекты, гаражи, автомобили, станция медицинской помощи. Возникли пожары:

– в поселке Купянск-Узловая горела крыша жилого дома на площади 2 кв. м;

– в Купянске по разным адресам горели: жилой дом на площади 150 кв. м и магазин на площади 300 кв. м.

Спасателям пришлось работать под постоянными обстрелами врага.

Как отметили в Харьковской областной прокуратуре, среди пострадавших – 57-летняя женщина и 39-летний мужчина, которых с ранениями доставили в больницу. Еще один 44-летний мужчина отказался от госпитализации.

Кроме того, около 2:30 враг обстрелял Золочев Богодуховского района — предварительно из РСЗО. Повреждены около десяти жилых домов. Обошлось без пострадавших.

Также примерно в 00:25 враг бил по поселку Боровая Изюмского района, предварительно из РСЗО: повреждены частные домовладения, многоэтажный жилой дом, здание предприятия, помещение медицинского учреждения, автомобили и автобус. Без пострадавших.

Купянская, Богодуховская и Изюмская окружные прокуратуры Харьковской области начали досудебные расследования по фактам нарушений законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ночью и утром 9 августа силы ПВО Украины уничтожили все 27 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136, которые оккупанты запустили по Украине. В частности, беспилотники были сбиты в пределах семи регионов.

– Вечером 8 августа в Харькове прозвучала серия взрывов. По предварительным данным, оккупанты в очередной раз ударили по городу баллистическими ракетами.

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