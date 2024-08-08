В Харькове слышали взрывы: первые детали

В Харькове вечером в четверг, 8 августа, слышали серию взрывов. По предварительным данным, оккупанты в очередной раз ударили по городу баллистическими ракетами.

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Как сообщили на официальном Telegram-канале Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области, взрывы в Харькове прогремели около 23:12, через 10 минут были слышны повторные взрывы.

"Внимание! В Харькове слышны взрывы. Находитесь в укрытиях. Не выкладывайте фото и видео прилетов. О пострадавших, разрушениях сообщайте на спецлинию полиции 102", – говорится в сообщении полиции.

Напомним, что террористические войска России утром 6 августа нанесли по Харькову ракетный удар – предварительно "Искандером". Под обстрел попала плотная жилая застройка Шевченковского района: там повреждены десятки зданий, в том числе поликлиника, и пострадали восемь человек.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью во вторник оккупанты ударили по селу Циркуны Харьковского района. В результате вражеских обстрелов получил повреждения, а затем загорелся жилой дом.

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