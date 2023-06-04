Войска РФ обстреляли дом детского творчества в Харьковской области: пострадали два человека. Фото

Днем 4 июня Россия вновь атаковала Харьковский регион. На этот раз под артиллерию врага попал Золочев, поселок Богодуховского района, пострадали два человека.

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Об этом сообщило издание Суспильне, ссылаясь на главу поселковой общины Виктора Коваленко. Удар оккупантов пришелся по зданию и территории дома детского и юношеского творчества.

"Выбиты 10 окон и входная дверь. Остальные повреждения выясняются. Ранения получили 40-летний мужчина и 38-летняя женщина", – рассказал он.

Напомним, что в результате ракетного удара РФ по жилым домам в Подгородненской общине Днепропетровской области вечером 3 июня пострадали более 20 человек, среди них – трое мальчиков 6-ти, 11-ти и 15-ти лет. У детей множественные травмы, сотрясения мозга и переломы, всех их уже прооперировали.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в Харькове 4 июня состоялось открытие памятника погибшим от российских снарядов детям. Официальную церемонию открывала Елена Зеленская, которая не смогла сдержать слез.

"Сейчас показали эти фото, где отец держит за руку своего погибшего сына. Эту боль невозможно передать и невозможно смириться с ней. Мы держим наших детей за руку, когда они учатся ходить, держим за руку, когда ведем впервые в детский сад или школу. И самое страшное, что может быть, это когда родители держат за руку детей, которые погибли. Так не может быть", – сказала первая леди.