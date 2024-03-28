Войска РФ обстреляли Донбасс авиаснарядами: есть жертва, повреждены жилые дома

Под массированный удар российских оккупационных войск 28 марта попала Николаевка Краматорского района Донецкой области. Захватчики обстреляли населенный пункт четырьмя управляемыми авиаснарядами.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Также было повреждено по меньшей мере 11 многоэтажек и 11 частных домов.

Под вражеский огонь также попал центр Дробышево Лиманской громады. Там ранения получил 1 человек, точные последствия обстрела устанавливаются.

"Россияне целенаправленно бьют по гражданским! Не подвергайте себя опасности – эвакуируйтесь", – призвал местных жителей глава ОВА.

Как сообщили в ГСЧС, во время удара врага по Николаевке был частично разрушен двухэтажный многоквартирный дом.

Аварийно-спасательные операции продолжались более трех часов, во время которых спасатели разобрали 20 тонн руин строительных конструкций и извлекли тело погибшей женщины из-под завалов. Кроме того, 22 частных и многоквартирных дома получили повреждения.

Ранее сообщалось, что российские войска дважды за день 28 марта атаковали беспилотниками город Берислав на правобережье Херсонщины. С разницей в несколько часов оккупанты сбросили боеприпасы на жилые районы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!