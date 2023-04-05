Войска РФ обстреляли Херсонщину: ранены три человека

Вечером 4 апреля армия Российской Федерации нанесла очередные удары по территории Херсонской области. В результате ранения получили три человека, включая сотрудника Нацполиции.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонской ОВА Юрий Соболевский в эфире национального телемарафона UA Разом. Воздушная тревога началась в 21:33 и продлилась почти час.

В течение всего тревожного сигнала херсонцы слышали звуки взрывов и хлопков в пригороде самого областного центра. Все, кто получил травмы в результате атаки на регион, получают помощь экстренных медицинских служб.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля враг атаковал и Харьковщину. В результате очередных военных преступлений захватчиков в Чугуевском районе обстрелами разрушены инфраструктурный объект и частное домовладение, один человек получил ранения.

За день до этого, 2 апреля, оккупанты ударили по Константиновке Донецкой области. Разрушения получили многоэтажки и частные дома в центре города.

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