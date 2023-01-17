Войска РФ обстреляли Очаков: сообщают о 20 прилетах, есть пострадавшие

Армия страны-агрессора России нанесла очередной удар по Украине. Во вторник, 17 января, российские оккупанты обстреляли Очаков в Николаевской области.

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Информацию об этом подтвердил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет в Telegram. По его словам, обстрелы были очень сильными.

"Сильные обстрелы г. Очаков (Николаевская обл.). Снова РСЗО", – сообщил Шайхет.

Также он призвал жителей быть в укрытиях и добавил, что есть повреждения и пострадавшие.

"Местные жители – будьте в укрытии. Повреждения и пострадавших устанавливаем", – заявил полицейский.

Тем временем, в местных пабликах пишут, что по городу было 20 прилетов.

Напомним: оккупанты обстреляли Очаков 9 января. Взрывная волна по воде дошла до областного центра. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, причиной стало то, что враг дорогими ракетами ударил по законсервированному складу мин времен Второй мировой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 9 января воины ВСУ уничтожили вражеский БПЛА на подлете к Очаковскому порту. Им оккупанты пытались вести разведку.

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